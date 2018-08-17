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CW Enerji, Huawei ile iş birliğini güçlendiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

CW Enerji, Huawei ile iş birliğini güçlendiriyor

ANKARA (AA) – CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, şirketin Türkiye'deki "direkt satış partneri" olduğu Huawei'den bu yıl ortalama 200 megavat "invertör" alımı yapmayı öngördüklerini bildirdi.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, Huawei Solar Türkiye ve Merkez Asya Satış Direktörü Jack Tong ile CW Enerji'nin Antalya'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş paneli üretimi gerçekleştirdiği fabrikasında bir araya geldiklerini belirtti.

Yılmaz, görüşmede Türkiye'deki mevcut solar pazarı, gelecek projeksiyonları ve Huawei ile iş birliklerinin geliştirilmesinin ele alındığını kaydetti.

CW Enerji'nin geniş satış ağı ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum tecrübesiyle Huawei markalı solar "invertör"leri en uygun fiyat, ödeme koşulları ve teknik servis hizmetleriyle Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede satışını yapmaya devam edeceğini aktaran Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl Huawei'den yüklü miktarda 'invertör' alımı gerçekleştirdik. Bu yılda ortalama 200 megavat alım yapmayı ön görüyoruz. 2018 yılı içerisinde Türkiye'de Huawei ile direkt satış partnerliğimizi daha da güçlendireceğiz. Türkiye pazarında sürdürdüğümüz iş birliğimizi, başka ülkelere de taşıyacağız. Amacımız, dünya solar pazarının sağlıklı gelişimine katkı sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

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cw Enerji CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz Huawei Huawei Solar Türkiye ve Merkez Asya Satış Direktörü Jack Tong

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