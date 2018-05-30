Güneş paneli üreticisi CW Enerji'nin "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 413. sırada yer aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası'nın 1968'den bu yana yapılan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması, sanayi kuruluşlarına ait net satışlar, üretimden satışlar, ihracat, yıllık ortalama çalışan sayısı, Ar-Ge harcamaları gibi başlıklar dikkate alınarak değerlendiriliyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji, geçen yıl 382 milyon 399 bin 793 liralık net satışı ile listenin 413'üncü sırasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Mühendislik Ticaret ve AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesine girmiş olmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Şirketin listede yer almasının Antalya için gurur verici bir sonuç olduğunu belirten Sarvan, şunları kaydetti:

"CW Enerji, kuruluşunda 15 megavat olan panel üretim kapasitesini iç ve dış pazardaki talebi değerlendirerek 438 megavata çıkardı. Özellikle yurt dışından artan talep nedeniyle yeni bir fabrika kurma kararı aldık. Yeni fabrikamız tamamlanmak üzere ve bu yılın üçüncü çeyreğinde üretime başlayacak. Yurt dışına taahhütlerimiz var, onun için gece gündüz çalışıyoruz. Halen iç pazarda ve dış pazarda projelerimiz var. 13 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt dışı pazarları için büyük montanlı ürünlere yönelmemiz lazım, şimdi bunu hedefliyoruz."

