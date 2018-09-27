CW Enerji ve Varnet'ten güneş enerjisinde iş birliği

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren CW Enerji'nin, topraksız tarıma yönelik cam sera üretimi yapan Varnet şirketinin seralarına güneş enerji santrali kurduğu bildirildi.

CW Enerji'den yapılan açıklamada, tamamen geri dönüşümü sağlanabilecek alüminyum alaşımla inşa edilen cam seraların, enerjisini güneşten alarak doğada minimum karbon ayak izi oluşturacağı belirtildi.

Seraya kurulan güneş enerjisi santralinin kapasitesinin 10 kilovat olduğu kaydedilen açıklamada, "10 kilovatlık santralin kurulumuyla yılda ortalama 87 hanenin elektriği yenilenebilir enerjiyle karşılanabilecek. Yılda ortalama 11,63 ton karbondioksit, 35 kilogram kükürtdioksit ve 13 kilogram azotoksit gazı emisyonu azaltılabilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan da çevre dostu ve temiz güneş enerjisi kaynağından sonuna kadar faydalanılması gerektiğini belirterek,"Dünyada güneş enerjisi potansiyeli toplam elektrik enerjisi ihtiyacımızın tamamından kat ve kat daha fazlasını tek başına karşılayabilecek kadar büyük. Biz de CW Enerji olarak yaptığımız ciddi yatırım hamleleriyle fotovoltaik sektörünü Türkiye'de daha da yaygınlaştırmak, bu potansiyeli ortaya çıkarmaya devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

