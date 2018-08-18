FİNANS

CW Enerji’de bayramlaşma töreni

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 19:40 | Son Güncelleme

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, firma çalışanlarının bayramını kutladı

İSTANBUL (AA) - CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, personelle bayramlaştı.

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde güneş paneli üreten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, Kurban Bayramı öncesinde firma bünyesinde çalışan personelle bir araya geldi.

Personelin bayramını kutlayan Sarvan, "Bir araya gelmenin mutluluğunu, paylaşmanın bereketini yazıyoruz. CW Enerji olarak yaklaşık bin kişilik büyük bir aileyiz. Firmamızın tüm başarıları sizlerin titizlikle yürütmüş olduğu çalışmalarla mümkün oluyor. Ekip ne kadar kuvvetliyse başarı oranı o kadar artıyor. Öz verili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Rabbim nice bayramlara hep birlikte eriştirsin." ifadelerini kullandı.

Yılmaz ise kavgaların, ayrışmaların son bulduğu, iyiliğin yeryüzüne yayıldığı, adalet, sevgi ve hoşgörüde buluşulan, birlik ve beraberlik içerisinde bir bayram temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
bayramlaşma cw Enerji

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