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CW Enerji'den 8 yılda 585 megavatlık GES

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

CW Enerji'den 8 yılda 585 megavatlık GES

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji'nin, 2010 yılından bu yana 8 yıllık dönemde, yaklaşık 585 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santralinin kurulumuna (GES) imza attığı bildirildi.

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirketin kurulduğu 2010 yılından bu yana 200 megavat güneş enerji santraline tasarım ve proje danışmanlık hizmeti olmak üzere, panel tedariki, mühendislik ve uygulama ile işletmeye hazır hale getirilen arazi ve çatı GES projeleri, 8 yıllık dönemde toplam 585 megavata ulaştı.

Şirket sadece bu yıl itibarıyla Erzurum, Denizli, Kırşehir, Nevşehir, Manisa, Ankara, Antalya, Çorum, Batman, Afyon, Elazığ, Uşak, Amasya, Kars, Çankırı, Osmaniye, Erzincan, Balıkesir, Kütahya, Diyarbakır, Burdur, Isparta, Tokat ve Mersin illerinde toplam 135 megavat GES'in kurulumunu tamamladı.

Antalya'daki panel fabrikasının üretim kapasitesini yılda yüzde 30 büyütmeyi planlayan şirket, yerli güneş enerjisi panellerini Avrupa, Balkanlar ve Afrika’da 21 ülkeye ihraç ediyor. CW Enerji, Türk marka ve standartlarında ürettiği güneş panellerini gelecek yıl 30, 2020’de ise 40 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Organize Sanayi Bölgesi cw Enerji güneş paneli

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