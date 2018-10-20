CW Enerjiden Antalya'ya çatı GES kurulumu

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ Genel Müdürü Volkan Yılmaz, 10 kilovat dahil ve altında güçteki çatı tipi güneş enerji sistemlerinin hayata geçirilmesine ilişkin prosedürün sadeleştirilmesi, kurulumun kolaylaştırılması ve başvuru sürecinin hızlandırılmasının güneş enerjisi sektörü için sevindirici olduğunu ifade etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

“Başvuruya kolaylık getirildi, evden taşınmak söz konusu olduğunda çatı santralini evin yeni sahibine ya da kiracıya devretme olanağı sağlandı. Elektrik üretmek isteyen vatandaş, başvurusunu dağıtım şirketinin merkez ya da taşra birimine yapabilecek. Dağıtım şirketleri başvuruları aylık olarak alacak ve bir sonraki ayın 20’sine kadar sonuçlandıracak. Projesi onaylanan vatandaş elektrik üretmeye başlayabilecek ve ürettiği elektrikten kendisine fazla geleni mevcut şebeke üzerinden dağıtım şirketine satabilecek. Çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneş gibi sınırsız ve ücretsiz olan bir kaynaktan sonuna kadar faydalanılması gerekiyor. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve doğada minimum karbon ayak izi için enerji üretiminde güneş enerjisinden sonuna kadar yararlanılmalı.”

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kurulan projeyle, yılda ortalama 8 hanenin elektriği yenilenebilir enerjiyle karşılanırken, santralde üretilen ihtiyaç fazlası enerji de dağıtım şirketine satılarak ek gelir elde edilebilecek.

