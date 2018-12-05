FİNANS

CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 12:18 | Son Güncelleme

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren CW Enerji tarafından Erzincan'da inşa edilen toplam 1,1 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES), geçici kabulü tamamlanarak, hizmete açıldı.

CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren CW Enerji tarafından Erzincan'da inşa edilen toplam 1,1 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES), geçici kabulü tamamlanarak, hizmete açıldı.
CW Enerji'nin yüklenici firma olarak panel tedariki, mühendislik ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirdiği arazi tipi Erzincan GES projesi, 28 günde tamamlanarak, 3 Aralık'ta alınan geçici kabulle enerji üretimine başladı. Söz konusu projenin kurulumunda 3 bin 860 güneş paneli ve 17 inverter kullanıldı. Yılda 1 milyon 853 bin 800 kilovatsaat elektrik üretilecek. Yılda ortalama bin 47 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek projeyle ayrıca yılda yaklaşık bin 391 ton karbondioksit, 4,1 ton kükürt dioksit ve 1,5 ton azot oksit gazı emisyonu azaltımı sağlanmış olacak.
Türkiye'de 400 megavatın üzerinde güneş enerji santralinin anahtar teslim kurulumu ve panel tedarikini gerçekleştiren firma, geçen yıl eylül ayında yine Erzincan'da 2 megavat kurulu güce sahip arazi tipi güneş enerjisi santralinin kurulumunu gerçekleştirmişti.

FOTOĞRAFLI

CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

PARTNERNASA dünyayı tehdit eden gök taşını yayınladı!NASA dünyayı tehdit eden gök taşını yayınladı!
Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyorOtel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor
Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödülDünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor

Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

Halcilerden yeni yasa tepkisi

Halcilerden yeni yasa tepkisi

Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor

Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.