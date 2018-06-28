FİNANS

CW Enerji'den hayvan bakımevine güneş paneli

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

CW Enerji'den hayvan bakımevine güneş paneli

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından İstanbul'un Şile ilçesindeki yaralı sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının sağlandığı Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'nin bakımevinin çatısına elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş paneli kurulumu gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, çatıya kurulan güneş enerjisi sistemi ve akü ile bakımevinin elektriğinin 24 saat kesintisiz ve ücretsiz sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Tarık Sarvan, sosyal sorumluluk projelerine maddi ve manevi destek vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Sarvan, sokak hayvanlarının da en az insanlar kadar yaşamaya hakkı olduğunu ve onlar için üzerlerine düşeni yapmayı görev edindiklerini kaydetti.

CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz da proje kapsamında bakımevinde 120 yaralı hayvanın tedavi gördüğünü belirterek, "Bu projede sosyal sorumluluk bilinci ile sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına ve haklarına dikkat çekme konusunda bir farkındalık yaratmayı amaçladık. Sokakta kalan ve yardıma muhtaç hayvanlara yardım etmenin ötesinde toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayarak bu projeye dahil olduk. Umarız başarılı olur, örnek teşkil ederiz ve en az insanlar kadar yaşamaya hakkı olan sokak hayvanlarımıza uzanan yardım elleri giderek artar." değerlendirmesinde bulundu.

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cw Enerji güneş paneli SOHAYKO

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