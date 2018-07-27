CW Enerji'den iklim için yenilenebilir enerji çağrısı

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, iklim değişikliğinin gelecekte insanlığı bekleyen en etkili krizlerden biri olduğunu belirterek, "Fosil yakıtların kullanımını mümkün olduğu kadar azaltıp, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sarvan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada karbondioksit oranındaki artışın öncelikle fosil yakıt kullanımından kaynaklandığını bildirdi.

İklim değişikliğinin gelecekte insanlığı bekleyen en etkili krizlerden biri olduğunu vurgulayan Sarvan, "Fosil yakıtların kullanımını mümkün olduğu kadar azaltıp, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Kendimize şunu hatırlatmak zorundayız. Aslında iklim değişikliğinden biz bireysel olarak sorumluyuz ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın yolu bireysel olarak bizim çabalarımızdan geçiyor. Örneğin evimizin çatısına yaptıracağımız güneş enerjisi sistemi ile elektrik enerjinizi güneşten karşılayabilirsiniz. Yenilenebilir ve temiz enerji olması sebebi ile çevreye zararlı duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi etkileri olmayan bu sistemle iklim değişikliği tehdidine karşı bireysel önleminizi almış olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.