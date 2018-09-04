Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji tarafından, "Isı Yalıtımlı Elektrik Üreten Cam" üretildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, AR-GE çalışmaları neticesinde şirketin portföyüne yeni bir ürün daha eklendiği belirtildi.

Ürünün, kullanıcılara ısı yalıtımının yanı sıra güneşten elektrik üretimi gibi faydalar sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, hızla gelişen cephe üzeri güneş enerjisi pazarına yönelik yenilikçi ürün geliştirdiklerini aktardı.

Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge biriminde sektörün ihtiyaçlarına göre tasarımlar geliştirdiklerini ifade eden Sarvan, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'de ilk olarak bizim mühendislerimiz tarafından geliştirilen, yüzyılın çift cepheli Isı Yalıtımlı Elektrik Üreten Camını ürettik. Tasarım, görsellik, kullanışlılık ve dayanıklılık gibi unsurlar göz önünde bulundurularak tasarlanan bu ürün, güneş enerjisini her alanda değerlendirmek için üretildi. Güneşten elektrik üretimi sayesinde tasarruf yapmanızı sağlayan bu ürün, ses ve ısı yalıtımı da sağlıyor. Güneşin düştüğü her metrekareden elektrik üretebildiğimiz ve bu sistemin dış yüzeyinin devamlı güneşle muhatap olması sonucu sisteme entegre ettiğimiz güneş hücreleriyle elektrik enerjinizi de güneşten karşılayabilmenizi mümkün hale getirdik. Ürün estetik yapısıyla gelecek yüzyılın evlerine mimari enerji çözümleri sunuyor."

