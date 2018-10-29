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CW Enerji'den Kütahya'ya 3,7 megavatlık güneş santrali

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 14:57 | Son Güncelleme

CW Enerji'den Kütahya'ya 3,7 megavatlık güneş santrali

ANKARA (AA) – Güneş paneli üreticisi CW Enerji tarafından, Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde inşa edilen toplam 3,7 megavat kurulu güce sahip, BSN 4 Ökden Pazaryeri Güneş Enerjisi Santralinin (GES) geçici kabulü tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin yüklenici firma olarak panel tedariği, mühendislik ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirdiği proje, 47 günde tamamlandı ve 16 Ekim'de alınan geçici kabulü ile işletmeye hazır hale getirildi.

CW Enerji, arazi tipi GES projesinin kurulumunda 13 bin 662 adet güneş paneli ve 75 adet invertör kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, daha önce de Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir fabrikanın çatısına 1,1 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santralinin kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin güneş enerji potansiyelinin daha verimli bir şekilde kullanılması için güneş enerji sektörüne ciddi yatırım hamleleri gerçekleştiriyoruz. 5-6 yıl öncesine kadar enerji üretiminde güneş enerji santrallerinin kullanılması bir tercih meselesi iken şu anda bir zorunluluk haline gelmiştir. Artık sadece Türkiye'de değil, dünyadaki tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler elektrik üretiminde güneş enerjisine geçiş yapmak zorundadır."

Projeyle yılda ortalama 3 bin 237 hanenin elektriği yenilenebilir enerjiyle karşılanabilecek. Yılda yaklaşık 4 bin 303 ton karbondioksit (CO2) ve 12,9 ton kükürt dioksit (SO2) gazı emisyonunun azaltılması da mümkün olacak.

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Anahtar Kelimeler:
cw Enerji CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Kütahya

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