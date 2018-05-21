FİNANS

CW Enerji'den öğrencilere destek

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 10:51 | Son Güncelleme

CW Enerji'den öğrencilere destek

İSTANBUL (AA) - CW Enerji tarafından Ankara'daki Gölbaşı Hacılar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine forma ve spor malzemesi desteği sağlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, futbol, basketbol, voleybol, dart, topaç çevirme, aşık atma ve körebe gibi oyun ve spor dallarında başarı elde eden öğrencilere müsabakalarda kullanılmak üzere baskılı forma ve spor malzemesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime destek verdiklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün dediği gibi, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.' Bu sözden ilham alarak, yeni nesillerimizin sporla daha çok iç içe olması ve spor kültürünü yaygınlaştırmak için imkanları kısıtlı okullarımıza sponsor olarak forma ve spor malzemesi temini başta olmak üzere destek olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Ankara'daki Gölbaşı Hacılar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine forma ve spor malzemesi desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı'ndaki Hacılar İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Kaya da okullarının köy okulu olmasına rağmen Ankara genelinde oyun ve bazı spor dallarında önemli başarılar elde ettiğini ifade ederek, "CW Enerji'nin, öğrencilerimizin sosyal yaşamına ve eğitim kalitesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen bu güzel sosyal sorumluluk projesine vermiş olduğu maddi, manevi desteğin önemi bizim için gerçekten oldukça büyüktür ve örnek teşkil etmesi gereken bir çalışmadır. " değerlendirmesinde bulundu.

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