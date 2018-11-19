FİNANS

CW Enerji'nin Serik'te kurduğu GES'in geçici kabulü tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 12:01 | Son Güncelleme

CW Enerji'nin Serik'te kurduğu GES'in geçici kabulü tamamlandı

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren CW Enerji tarafından, Serik ilçesinde bir soğuk hava deposunun çatısına kurulumu gerçekleştirilen toplam 242 kilovat kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralinin (GES) geçici kabulünün tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin yüklenici firma olarak panel tedariği, mühendislik ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirdiği proje 12 günde tamamlandı ve 16 Kasım'da alınan geçici kabulle işletmeye hazır hale getirildi.

Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe programı kapsamında yüzde 50 geri dönüşümsüz hibe fonundan yararlanılarak yapıldı.

Söz konusu projenin kurulumunda 880 adet güneş paneli ve 5 adet inverter kullanıldı. Projeyle yılda ortalama 210 hanenin elektriği karşılanabilecek. Ayrıca, yılda yaklaşık 281 ton karbondioksit, 314 kilogram azot oksit ve 847 kilogram kükürtdioksit gazı emisyonu azaltımı sağlanmış olacak.

PARTNERHayvanların X-Ray altındaki görüntüleriHayvanların X-Ray altındaki görüntüleri
Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyorTürkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor
İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileriİşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya cw Enerji GES güneş enerjisi santrali

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

TESK'ten kış lastiği uyarısı

TESK'ten kış lastiği uyarısı

Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin fiyatı

Vergi rekortmeni Emay İnşaat konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni Emay İnşaat konkordato ilan etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdü

Edremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdü

İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

Perakende satış endeksi Eylül’de aylık yüzde 4.6, yıllık yüzde 3.4 azaldı (2)

Perakende satış endeksi Eylül’de aylık yüzde 4.6, yıllık yüzde 3.4 azaldı (2)

Soğanın fiyatı yine artışta

Soğanın fiyatı yine artışta

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.