"D-8 ülkeleri arasında ticaret kolaylaştırılmalı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) arasında birçok alanda işbirlikleri olduğunu ancak bu potansiyelin kullanılamadığını belirterek, "D-8 ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştırmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, D-8 ülkeleri büyükelçileri, birliğin ev sahipliğinde iftarda bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, D-8 ülkeleri arasında ticaret, tarım, sanayi, turizm, enerji ve ulaştırmaya kadar birçok alanda sektörel bazda işbirlikleri olduğunu ancak bu potansiyeli kullanamadıklarını belirtti.

D-8 ülkelerinin 3 kıtaya yayıldığına ve zengin doğal kaynaklara sahip olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zengin doğal kaynaklara sahibiz. Dünyanın yaklaşık yedide birini teşkil eden, genç ve dinamik nüfusumuz var. Yıllık ortalama büyüme oranımız birçok Batılı ülkenin üzerinde, yüzde 6’lar düzeyinde seyrediyor. D-8’i kurulduğunda bin 820 dolar olan kişi başına düşen milli gelir ortalamamız, bugün 4 bin 500 doları aştı. Toplamda 1,1 milyar nüfusumuz ve 3,7 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğümüz var. Ancak sahip olduğumuz imkanlarla karşılaştırınca, bu rakamla mutlu olmamız mümkün değildir. Ticaretten tarım ve sanayiye, turizmden enerji ve ulaştırmaya kadar birçok alanda sektörel bazda iş birlikleri bulunuyor ancak bu potansiyelimizi kullanamıyoruz. Daha çok ticaret yapmalıyız. Daha çok üretmeliyiz. Genç nüfusumuza daha iyi meslekler, daha parlak bir gelecek bırakmalıyız. Bunun için, önce D-8 ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştırmak gerekiyor."