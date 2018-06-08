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"D-8 ülkeleri arasında ticaret kolaylaştırılmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "D-8 ülkeleri arasında birçok alanda işbirlikleri bulunuyor ancak bu potansiyelimizi kullanamıyoruz. D-8 ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştırmak gerekiyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) arasında birçok alanda işbirlikleri olduğunu ancak bu potansiyelin kullanılamadığını belirterek, "D-8 ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştırmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, D-8 ülkeleri büyükelçileri, birliğin ev sahipliğinde iftarda bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, D-8 ülkeleri arasında ticaret, tarım, sanayi, turizm, enerji ve ulaştırmaya kadar birçok alanda sektörel bazda işbirlikleri olduğunu ancak bu potansiyeli kullanamadıklarını belirtti.

D-8 ülkelerinin 3 kıtaya yayıldığına ve zengin doğal kaynaklara sahip olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zengin doğal kaynaklara sahibiz. Dünyanın yaklaşık yedide birini teşkil eden, genç ve dinamik nüfusumuz var. Yıllık ortalama büyüme oranımız birçok Batılı ülkenin üzerinde, yüzde 6’lar düzeyinde seyrediyor. D-8’i kurulduğunda bin 820 dolar olan kişi başına düşen milli gelir ortalamamız, bugün 4 bin 500 doları aştı. Toplamda 1,1 milyar nüfusumuz ve 3,7 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğümüz var. Ancak sahip olduğumuz imkanlarla karşılaştırınca, bu rakamla mutlu olmamız mümkün değildir. Ticaretten tarım ve sanayiye, turizmden enerji ve ulaştırmaya kadar birçok alanda sektörel bazda iş birlikleri bulunuyor ancak bu potansiyelimizi kullanamıyoruz. Daha çok ticaret yapmalıyız. Daha çok üretmeliyiz. Genç nüfusumuza daha iyi meslekler, daha parlak bir gelecek bırakmalıyız. Bunun için, önce D-8 ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştırmak gerekiyor."

Vize kolaylığı, gümrük ve tercihli ticaret anlaşmalarının imzalanıp yürürlüğe girmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu alanlarda gerekli adımlar atılabilirse, 100 milyar dolar civarında olan D-8 içi ticaretin, kısa sürede 5 misline kadar artabileceğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin D-8 dönem başkanlığı ile D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FCCI) dönem başkanlığını TOBB’un üstlendiğini hatırlatarak, TEPAV tarafından yapılacak çalışma ile D-8 üyesi ülkeler arasında iktisadi işbirliğini daha ileri düzeye taşımayı hedefleyen bir stratejik yol haritası geliştireceklerini bildirdi.

- "En güçlü üçüncü ekonomik blok olacak"

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Datuk Cafer Ku Şaari de D-8'in yeniden aktive edilerek, yeni bir dinamizm kazandırılması gerektiğini belirtti.

Şaari, 2050 yılında D-8 ülkelerinin dünyanın en güçlü 24 ekonomi arasına gireceğini belirterek, toplam 38 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılaya sahip olacaklarını, bunun D-8 ülkelerini Çin ve Hindistan'dan sonra en güçlü üçüncü ekonomik blok haline getireceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu D8

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