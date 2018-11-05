D-Marin Kids ve TURMEPA, 813 çocuğa deniz sevgisini aşıladı 

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - D-Marin Kids ve TURMEPA işbirliği ile hayata geçirilen, çocukların denizdeki yaşamı ve denizlerin geleceğini kurtarmayı öğrendikleri “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesi kapsamında dört yıl boyunca toplam 21 farklı köy okuluna ulaşılarak yaklaşık 813 çocuğa eğitim verildi.

Dalaman, Turgutreis ve Didim’de bulunan köy ilkokullarındaki çocukları kapsayan projede çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Okul eğitimleri, proje çalışmaları, yarışma ve ödüllerle dolu bir içerikten oluşan projenin okul ve marinalardaki eğitim bölümü 1

