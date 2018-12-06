FİNANS

Dacia Duster'da ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve indirim

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 10:25 | Son Güncelleme

Duster modelinde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz avantajı mevcut

İSTANBUL (AA) - Dacia, aralık ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek olarak sıfır faiz ve avantajlı faiz oranları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dacia, aralık ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek fırsatlar sunuyor. Duster modelinde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz avantajı bulunuyor.

Maksimum 50 bin TL kredi kullanacak müşterilere ise 20 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde, maksimum 200 bin TL kredi için 48 aya kadar yüzde 2,29 sabit faiz oranı yer alıyor.

Aralık ayında hurda araç teşviki ile birlikte Duster 81 bin 900 TL, Logan MCV 76 bin 900TL, Dokker 62 bin 500 TL, Lodgy ise 92 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulmakta.

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Anahtar Kelimeler:
Aralık ayı kampanyası Dacia Duster

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