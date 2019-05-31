Dacia LPG’li versiyonlarını ürün gamına ekliyor

İSTANBUL (AA) - Dacia, Türkiye'de çevreci ve ekonomik enerji kaynağı LPG'nin avantajlarını sunan yeni versiyonları ile ürün gamını genişletiyor

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten Dacia markası, LPG’li versiyonlarını ürün gamına ekliyor.

Toplam kullanım maliyeti avantajına sahip Eco-G serisi olarak adlandırılan LPG'li versiyonlar, ekonomik ve ekolojik özellikleriyle dikkati çekiyor.

Şirket, Eco-G serisini Sandero'da Stepway versiyonu, Logan MCV ve Lodgy’de Ambiance versiyonu, Duster’da ise Comfort ve Prestige versiyonu ile Türkiye’de müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Benzin ve dizel versiyonlara göre daha ekonomik ve çevreci olma özelliği ile öne çıkan Dacia Eco-G serisi, daha uzun motor ömrü ile diğer motor tiplerinden ayrılıyor. LPG versiyonları, benzinli versiyonlara oranla yaklaşık yüzde 45 daha düşük yakıt maliyeti ve ortalama yüzde 25-30 daha uygun kullanım maliyetiyle öne çıkıyor.

Orijinal fabrika üretimli olan ve LPG yakıtı ile çalışmaya uygun teknik modifikasyonlar ile geliştirilen Dacia Eco-G versiyonlarında kullanılan motorlar, uzun ömür ve ekonomik kullanım sürekliliği sağlıyor. Bu yeni versiyonda, en büyük LPG markalarından biri olan LandiRenzo kullanılıyor. Dacia'nın LPG'li versiyonları, Renault Mais garantisi altında müşterilerinin beğenisine sunuluyor.