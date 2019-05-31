FİNANS

Dacia LPG’li versiyonlarını ürün gamına ekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: - "Son 10 yıldır LPG’ye sürekli artan talebe cevap vermek üzere, pazarın dinamiklerine paralel olarak üretilen Dacia Eco-G versiyonlarını, Türkiye’de de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dacia, Türkiye'de çevreci ve ekonomik enerji kaynağı LPG'nin avantajlarını sunan yeni versiyonları ile ürün gamını genişletiyor

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten Dacia markası, LPG’li versiyonlarını ürün gamına ekliyor.

Toplam kullanım maliyeti avantajına sahip Eco-G serisi olarak adlandırılan LPG'li versiyonlar, ekonomik ve ekolojik özellikleriyle dikkati çekiyor.

Şirket, Eco-G serisini Sandero'da Stepway versiyonu, Logan MCV ve Lodgy’de Ambiance versiyonu, Duster’da ise Comfort ve Prestige versiyonu ile Türkiye’de müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Benzin ve dizel versiyonlara göre daha ekonomik ve çevreci olma özelliği ile öne çıkan Dacia Eco-G serisi, daha uzun motor ömrü ile diğer motor tiplerinden ayrılıyor. LPG versiyonları, benzinli versiyonlara oranla yaklaşık yüzde 45 daha düşük yakıt maliyeti ve ortalama yüzde 25-30 daha uygun kullanım maliyetiyle öne çıkıyor.

Orijinal fabrika üretimli olan ve LPG yakıtı ile çalışmaya uygun teknik modifikasyonlar ile geliştirilen Dacia Eco-G versiyonlarında kullanılan motorlar, uzun ömür ve ekonomik kullanım sürekliliği sağlıyor. Bu yeni versiyonda, en büyük LPG markalarından biri olan LandiRenzo kullanılıyor. Dacia'nın LPG'li versiyonları, Renault Mais garantisi altında müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

Dacia ECO-G serisi, uygun satın alma ve kullanım maliyet avantajı ile perakende müşterilerin yanı sıra ticaretle uğraşan profesyonellerin ve küçük ölçekli şirketlerin de ihtiyaçlarını karşılıyor.

- "Türkiye, LPG'li araç parkı büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ülkesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, dünyada ve ülkemizde marka ve ürün gamı gelişimini sürdüren Dacia'nın Türkiye pazarında, 2018 yılını 29 bin 918 adetlik satış rakamı ve 4,8 pazar payı ile marka sıralamasında 8’inci sırada tamamladığını kaydetti.

Müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermek üzere ürün gamını sürekli güncelleyen markanın "yalın, sağlam, ulaşılabilir" felsefesi doğrultusunda bugüne kadar yüz binlerce müşteriye ulaştığını belirten Çağdaş, şunları kaydetti:

"Son 10 yıldır LPG’ye sürekli artan talebe cevap vermek üzere, pazarın dinamiklerine paralel olarak üretilen Dacia Eco-G versiyonlarını, Türkiye’de de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Türkiye, LPG'li araç parkı büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olup otogaz tüketiminde ise Avrupa lideri ve dünya ikincisi konumunda yer alıyor. Türkiye binek otomobil parkındaki LPG'li araç payı bugün yüzde 38 oranında. Eco-G versiyonlarının, Dacia markasının pazardaki konumunu daha da güçlendireceğini düşünüyoruz.

Oyak Grubu'nun müşteri odaklı yaklaşımı çerçevesinde Dacia’nın bu yeni serisinin, toplam kullanım maliyeti düşük araç çözümü arayan müşterilerimizin taleplerine en iyi şekilde cevap vereceğinden hiç şüphemiz yok."

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Anahtar Kelimeler:
Dacia Eco-G LPG

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