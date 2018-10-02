FİNANS

Dacia, Paris Otomobil Fuarı'nda yeni motorunu tanıtacak

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

Dacia Duster, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda, yeni 1.3 TCe benzinli motorunun tanıtımını gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Dacia Duster, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda, yeni 1.3 TCe benzinli motorunun tanıtımını yapacak.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni motorunun tanıtımını 4-14 Ekim'de düzenlenecek fuarda yapacak. Şirket, motor inovasyonlarının yanı sıra daha güçlü bir navigasyon sistemini de tanıtacak. Duster'ın yeni nesil benzinli motoru sürüş keyfini daha da arttırıyor.

Tüm dizel motorlarını 4x2 ve 4x4 versiyonlarında Blue dCi ile yenileyen Dacia, Duster 4x2 versiyonlarla sunulan benzinli motor tanıtımını gerçekleştirecek. 4x4 versiyonlarda benzinli motor tanıtımı ise 2019 yılı ortasından itibaren gerçekleştirilmek üzere planlanıyor.

Sandero Stepway, Paris Otomobil Fuarı'nda, Flora Jammes, Aurelie Abric ve Pierre Lancien tarafından tasarlanan 3 orijinal tasarımıyla sergilenecek. 6-25 Temmuz'da gerçekleşen yarışmada, internet kullanıcıları Dacia tarafından düzenlenen "Limited Edition" için tasarım temalarını önerdi. 3 tasarım finalisti, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak ve 2 Ekim'de başlayıp 13 Ekim'de sona erecek yarışmanın ikinci bölümünün startını verecekler.

3 tasarımcının tasarımları, Dacia'nın Paris Otomobil Fuarı'ndaki standını ziyaret eden ziyaretçilerin ve fuar için ayrılmış olan internet sayfası üzerinden internet kullanıcılarının oyuna sunulacak.

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