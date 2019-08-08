FİNANS

Dacia'dan, Ağustos ayı kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

Dacia'nın Ağustos ayı kampanyasında, tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar tüketici ile buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Dacia, Ağustos ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyat, artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor. Ayrıca markanın Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Dacia'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya kapsamında Sandero 39,90 TL, Dokker 49.90 TL ve Duster 59.90 TL gibi günlük ödeme seçenekleri ile Dacia'nın ECO-G serisinde 36 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

Dacia Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı sunulurken, artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 1,72'den başlayan faiz oranlarından faydalanıyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için Dokker modelinde 50 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için yüzde sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, Ağustos ayında Sandero ve Duster 84 bin 900 TL, Dokker 87 bin 650 TL, Logan MCV 102 bin 400 TL, Lodgy 107 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Akılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlarAkılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlar
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'ı kabul ettiVarank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'ı kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dacia

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi

Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

Dolar yeni güne nasıl başladı

Dolar yeni güne nasıl başladı

Altında yükseliş devam ediyor!

Altında yükseliş devam ediyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Temmuz’da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdi

Temmuz’da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

Trump: Asıl sorun Çin değil, Fed’in hatasını kabul etmemesi

Trump: Asıl sorun Çin değil, Fed’in hatasını kabul etmemesi

GMİS Genel Başkanı Yeşil: 25 Ağustos son günümüz

GMİS Genel Başkanı Yeşil: 25 Ağustos son günümüz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.