FİNANS

Dacia'dan günlük 39,90 liradan başlayan ödeme fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

Dacia Sandero 39,90 lira, Dokker 49,90 lira ve Duster 59,90 lira gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Dacia'nın, mayıs ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Dacia Sandero 39,90 lira, Dokker 49,90 lira ve Duster 59,90 lira gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 1,89 faiz oranından faydalanıyor.

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için ise Dokker modelinde 40 bin lira kredi, 12 aya varan vade seçeneklerine sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

Mayıs ayında Sandero 75 bin 900 lira, Dokker 77 bin 900 lira, Logan MCV 88 bin 900 lira, Lodgy 95 bin 900 lira, Duster ise 98 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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