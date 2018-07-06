FİNANS

Dacia'dan sıfır faiz ve ek indirim imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 10:33 | Son Güncelleme

Dacia'da temmuz ayında hurdaya ek indirim ve hafif ticaride sıfır faiz fırsatı bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Dacia, temmuz ayında, hafif ticari modellerindeki sıfır faizin yanı sıra hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere ek indirim fırsatı da sunuyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında aracını yenilemek isteyen müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Sandero ve Dokker alımlarında 5 bin liralık indirim sağlanıyor.

Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 49 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Dacia'nın hafif ticari araç modeli Dokker'da maksimum 30 bin lira kredi ve 15 aya varan vade seçenekleri ile yüzde sıfır faiz fırsatı mevcut. Binek modellerde ise maksimum 40 bin lira kredi ve 20 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı yer alıyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100 bin lira kredi 48 aya kadar yüzde 1,69 sabit faiz oranı bulunuyor. 150 bin lira kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 1,79 sabit faiz oranı var.

Diğer yandan Dacia Finans'tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı perakende satın alımlarında bin lira indirim mevcut.

Temmuz ayında Dokker Van 63 bin 450 lira, Dokker Combi 73 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Logan MCV 70 bin 350 lira, Yeni Duster 85 bin 050 lira, Lodgy ise 100 bin liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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Dacia

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