"Dağıtım bedeli sadece sayacı okuyup faturayı bırakma bedeli değil"

NİĞDE (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım bedeline ilişkin "Her yıl iletim, dağıtım için ayırdığımız kaynağın tutarı 9,5 milyar lira. İşletme gideri olarak da 17,5 milyar lira ayırıyoruz, etti 27 milyar lira. O 27 milyar lira dağıtılan-satılan elektrik birimine bölündüğünde dağıtım bedeli olan rakam ortaya çıkıyor." dedi.

Bakan Dönmez, Niğde'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, enerji alanında birçok başarılı işe bu dönemde imza attıklarını söyledi.

Dönmez, 2000'li yılların başında elektrikte yetersiz bir üretim söz konusu olduğunu belirterek, yapılan yasal düzenlemeler ve yatırımcının güvenmesi sayesinde çok fazla kamu kaynağı harcanmadan elektrik alanında son 15 yılda 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bunun sayesinde artık elektrik arzının tüketimden daha fazla hale geldiğini belirten Dönmez, "Birkaç yıl öncesine kadar elektriği ithal ediyorduk. Sonraki yılda ihracatımız ithalatımızdan daha fazla oldu. Elektriği üretmek yetmiyor. Sadece santral kurmanız yeterli değil. Santralde üretilen elektriği yüksek gerilim hatlarıyla nehirleri, dereleri, tepeleri aşarak şehirlere götüreceksiniz sonra şehirlerde trafo merkezlerinde gerilimini indireceksiniz, mahalle mahalle, sokak sokak, bina bina, iş yeri iş yeri, hatta tarla tarla dağıtacaksınız. İşte iletim ve dağıtım şebekesinin toplam uzunluğu 1 milyon 420 bin kilometre. Aşağı yukarı Ekvator'u 35-40 defa tur atacak kadar şebekemiz var." ifadelerini kullandı.