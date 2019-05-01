FİNANS

"Dağıtım şirketleri 3,5 milyar liralık yatırım yaptı"

FİNANS HABERLERİ  | 01.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: - "2018 yılında dağıtım şirketleri 3,5 milyar liralık yatırım yaptı. Öngörülen 3 yıllık yatırım tavanının yaklaşık yüzde 14 üzerinde bir gerçekleşme söz konusu oldu" - "2018 yılı itibarıyla elektrik dağıtım sektöründe kayıp oranları, özelleştirmelerin tamamlandığı 2013 yılından bu yana yüzde 25 civarında düşerek yüzde 11 seviyesine gelmiş durumda" - "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde kayıp oranlarının yüzde 10’un da altına gelerek, dünya standartlarında bir noktaya ulaşacağını göreceğiz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "2018 yılında dağıtım şirketleri 3,5 milyar liralık yatırım yaptı. Öngörülen 3 yıllık yatırım tavanının yaklaşık yüzde 14 üzerinde bir gerçekleşme söz konusu oldu." dedi.

Yılmaz, Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen "Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 12. Sektör Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kamu, özel sektör iş birliğine ilişkin ele alınması gereken birçok konunun bulunduğunu söyledi.

En önemli konulardan birinin tüketici ile iletişim olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki bu alanda sektörümüz henüz istediğimiz noktaya ulaşamadı. Sektör olarak dağıtım bedelinin ne olduğunu, daha doğrusu ne olmadığını dahi tüketicilere yeterince anlatamadık. Esnafından sanatçısına, köylüsünden akademisyenine her sosyal gruptan bu konuda eleştiriler alıyoruz. Sektör olarak dağıtım bedelinde; karda kışta elektrik kesilmesin diye sahada emek veren işçinin maaşının olduğunu, daha kaliteli elektrik hizmeti sunmak için eskiyen şebekelerin yenilenmesine yönelik yatırımların bu bedelin içinde olduğunu ne kadar anlatabildik? Dağıtım bedelinin, sayaç okuma veya fatura hizmeti sunma bedeli olmadığını bile anlatamadık. Elektriğin bir yerden bir yere taşınmasının ne tür bir altyapı, nasıl büyük bir sistem yatırımı gerektirdiğini ve bunların ne denli maliyetli işler olduğunu anlatamadığımız müddetçe de bu eleştiriler gelmeye devam edecek."

- "Medya planlamaları yapılmasını bekliyoruz"

Bütün şirketlerin kurumsal iletişime daha fazla önem vermeleri gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Yanlış ve art niyetli haberlerin önünü geçecek ya da bu tip haberler çıktığında, etkisini anında ortadan kaldıracak medya planlamaları yapılmasını bekliyoruz. Artık bir sosyal medya mesajı bile milyonlarca kişinin algısını etkileyebiliyor.
O zaman sizlere düşen, zamanı yakalayabilmek, dönemimize uygun iletişim stratejilerini ortaya koymak, bu alanda yeterli eğitime ve donanıma sahip personel istihdam etmektir." diye konuştu.

Yılmaz, bakanlığın desteği ve EPDK'nın öncülüğünde; sektöre yönelik algı yönetimi alanında kurulan Enerji İletişim Grubu'nun da bu süreçte faydalı işler yapmasını beklediklerini vurguladı.

- "Yatırımların hizmet kalitesine yansıması önemli"

Elektrik dağıtım sektöründe yatırımların bitmesi, hedeflerin tükenmesi ve vizyonun eskimesinin söz konusu olamayacağının altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü elektrik dağıtımı kesintisiz, kaliteli ve verimli yapılmak zorunda olan bir hizmet. Sistemlerin ve süreçlerin sürekli yenilenmesi, geliştirilmesi zorunluluktur. Bu çerçevede dağıtım şirketlerimiz, gerekli şebeke yatırımlarını aksatmaksızın ve zamanında yaparken, hizmet kalitesini yükseltecek bilişsel ve teknolojik dönüşümleri de yapmak durumundadır. 2018 yılında dağıtım şirketleri 3,5 milyar liralık yatırım yaptı. Öngörülen 3 yıllık yatırım tavanının yaklaşık yüzde 14 üzerinde bir gerçekleşme söz konusu oldu. Ancak yatırım rakamlarından daha önemli olan, yatırımların hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine yansımasıdır. Sektör temsilcilerimiz de bu bilinçle hareket etmeli, müşteri memnuniyetini ve geleceğin sistem tasarımını, yatırım hedeflerinin odağına alarak çalışmalarını sürdürmelidir."

Yılmaz, sektördeki kayıp oranlarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2018 yılı itibarıyla elektrik dağıtım sektöründe kayıp oranları, özelleştirmelerin tamamlandığı 2013 yılından bu yana yüzde 25 civarında düşerek yüzde 11 seviyesine gelmiş durumda. Söz konusu düşüş, şebekeye yapılan yatırımlar ve iyileştirilen işletme pratiklerinin, kurum tarafından uygulanan sistemin ve geliştirilen Ar-Ge projelerinin önemli bir yansımasıdır. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde kayıp oranlarının yüzde 10’un da altına gelerek, dünya standartlarında bir noktaya ulaşacağını göreceğiz."

- "Güvence bedeli şirketler tarafından istismar edilmemeli"

Şirketlerin bilgi akışı eksikliklerini giderecek EDVARS sistemini geliştirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verecek yatırımların özelliklerini belirlediklerini aktaran Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"EDVARS, kişiden bağımsız ve hata payı olmayan tüm elektrik işletim sistemlerini kapsayan bir üst yazılımı içeriyor. Bu yazılım; yaptığınız tüm faaliyetleri görebildiğiniz, analiz edebildiğiniz raporlayabildiğiniz bir yönetici masası olarak tasarlandı. Biz de bu sistemi, düzenlemelerimizin ve tarife hesaplamalarımızın her alanında kullanacağız. Perakende sektörümüz ile ilgili kurumumuza gelen şikayetler de ne yazık ki bizleri fazlasıyla rahatsız etmektedir. Tüketici sözleşmelerine yönelik uygulamalarda bütün şirketlerden gerekli hassasiyetleri göstermelerinin ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğinin altını çiziyorum. Bütün tüketicilerimiz, teknolojinin sunduğu imkanlar dahilinde mutlaka yeterli ölçüde bilgilendirilmeli. Piyasayı koruyan bir önlem olan güvence bedeli şirketler tarafından asla istismar edilmemelidir. EPDK olarak kötü niyetli adımlara, vatandaşlarımızdan gelecek şikayetlere kayıtsız kalmayacağımızı ve gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğimizi zaten biliyorsunuz."

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyorYarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 60’ı tamamlandıAvrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 60’ı tamamlandı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkanı Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu epdk Mustafa Yılmaz toplantı

En Çok Okunan Haberler

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Dikkat! O ürünlerde ÖTV yüzde 50 oldu

Dikkat! O ürünlerde ÖTV yüzde 50 oldu

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Bakan düğmeye bastı! Talep her gün artıyor...

Bakan düğmeye bastı! Talep her gün artıyor...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 60’ı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 60’ı tamamlandı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Eximbank'tan ihracatçılara destek

Eximbank'tan ihracatçılara destek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.