FİNANS

"Daha az iş gününde daha yüksek performansla ihracat gerçekleştirdik"

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Haziranda, dokuz günlük uzun bayram tatili nedeniyle, daha az iş gününde, daha yüksek günlük performansla ihracat gerçekleştirdik" - "Son 3 yıldır Ramazan Bayramı haziran ayına isabet ediyor. Buradan hareketle aylık ihracat rakamları üzerinde takvim etkisinden söz etmek mümkün. Nitekim yılbaşından bu yana haftalık ortalama 3,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirmişken, 3-9 Haziran haftasında ihracatımız 381 milyon dolarda kaldı. Hesaplamalarımıza göre Haziranda takvim etkisinden arındırılmış yapısal artış yüzde 8 düzeyinde" - "Haziran ayında 81 ilimizin tamamı ihracat gerçekleştirdi. Bir önceki yılın haziran ayında ihracatı olmayan Kars ilimiz 23 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken bunda Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründeki ihracat etkili oldu" - "Aylık ihracatın düşüşü ile birçok ilimizin ihracatı düşerken, 23 ilimiz ihracatını artırmayı başardı. En dikkat çekici artışlar ise ihracatını 4,5 kat artıran Rize, neredeyse 3 katına çıkaran Siirt ile yüzde 40’ın üzerinde artıran Adıyaman oldu"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Haziranda, dokuz günlük uzun bayram tatili nedeniyle daha az iş gününde, daha yüksek günlük performansla ihracat gerçekleştirdik.” değerlendirmesinde bulundu.

TİM Başkanı Gülle, TİM’in Ticaret Bakanlığı ile birlikte açıkladığı ihracat verilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin haziran ayında yaptığı ihracatın Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 14,9 azalarak 11 milyar 597 milyon dolara gerilediğini dile getiren Gülle, ihracatın Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre ise de yüzde 14,2 azalışla 11 milyar 89 milyon dolara indiğini anımsattı.

Haziran ayının başındaki Ramazan Bayramının ihracatın belirleyicisi olduğunu dile getiren Gülle, 9 günlük uzun bayram tatili dolayısıyla haziran ayında deyim yerinde ise sadece 3 hafta tam randımanlı ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Gülle, 2018 yılında haziran ve ağustos ayları hariç tüm aylarda aylık ihracat rekorları kırıldığını hatırlatarak, “Son 3 yıldır Ramazan Bayramı haziran ayına isabet ediyor. Buradan hareketle aylık ihracat rakamları üzerinde takvim etkisinden söz etmek mümkün. Nitekim yılbaşından bu yana haftalık ortalama 3,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirmişken, 3-9 Haziran haftasında ihracatımız 381 milyon dolarda kaldı. Hesaplamalarımıza göre Haziran’da takvim etkisinden arındırılmış yapısal artış yüzde 8 düzeyinde. Haziranda, dokuz günlük uzun bayram tatili nedeniyle, daha az iş gününde, daha yüksek günlük performansla ihracat gerçekleştirdik.” değerlendirmesinde bulundu.

İlk 6 ayda ihracatın GTS’ye göre yüzde 2,2 artışla 88 milyar dolar, ÖTS’ye göre ise yüzde 1,9 artışla 84 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Gülle, “Son 12 aylık ihracata baktığımızda GTS’ye göre 179 milyar dolar, ÖTS’ye göre ise 170 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik.” açıklamasında bulundu.

İsmail Gülle, haziran ayında ihracata ilişkin çok önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlatarak, “16 Haziran’da genel kurulumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Aynı anda 'İlk 1000 İhracatçı' araştırmamızın sonuçlarını açıkladık, dereceye giren ihracat şampiyonlarına ödüllerini takdim ettik. Geçtiğimiz hafta birlik başkanlarımız ile birlikte ‘İhracat Master Planı’ için çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İhracatın tek çatı kuruluşu olarak işimiz gücümüz ihracat. Net ihracatın 2019’da da büyümeye pozitif katkısını güçlü kılmak adına, geceli gündüzlü çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

1 Temmuz’da Tokyo’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıda Japon iş dünyasıyla bir araya geldiklerini, buradaki temasların ardından Çin’de Pekin Expo’da Türk Günü etkinliklerine katıldıklarını hatırlatan Gülle, “Uzakdoğu, bizler için son derece kritik bir pazar. Gerek Çin gerekse Japonya, pazar paylarımızın AB ve Ortadoğu ülkelerine göre hak ettiği potansiyele göre düşük kaldığı coğrafyalar. Artık globalleşen dünyada, geldiğimiz dijital çağda uzak yakın kavramı anlamını yitirdi. Çin’e ve Japonya’ya ihracatımızı en az Almanya, Irak, ABD gibi ülkelerde edindiğimiz seviyeye çıkarmamız, bu artışta da, rekabetçi ürünlerimizin yanı sıra, yüksek teknolojili ürünlere ağırlık vermemiz son derece gerekli.” ifadelerini kullandı.

- "Haziran’da bin 107 firma ihracata başladı"

Tim Başkanı Gülle, haziranda 32 bin 973 firmanın ihracat gerçekleştirdiğini, bu firmaların bin 107’sinin ise tarihinde ilk defa ihracat yaptığını bildirdi.

Gülle, şunları kaydetti:

“Haziran ayında ihracatımızda lider ülke yine Almanya olurken, bu ülkeye ihracatımız 1 milyar 75 milyon dolar oldu. Almanya’yı 684 milyon dolarla İngiltere, 639 milyon dolarla Fransa takip etti. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülkeye ihracatımız 5,5 milyar dolar ile aylık ihracatta yüzde 49,4 pay alırken, ilk 20 ülkede bu oran yüzde 66 oldu. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke arasına Haziran’da Irak girerken ABD listede 6. oldu. Haziran’da en güçlü ihracat artışını yüzde 410 ile Singapur’a, yüzde 192 ile Malta’ya ve yüzde 146 ile Nijerya’ya yaşadık.

Ülke gruplarında ise AB’ye ihracatımızın toplam ihracat içerisindeki payı Haziran’da yüzde 51,3 oldu. İllere baktığımızda haziran ayında 81 ilimizin tamamı ihracat gerçekleştirdi. Bir önceki yılın haziran ayında ihracatı olmayan Kars ilimiz 23 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken bunda Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründeki ihracat etkili oldu. Aylık ihracatın düşüşü ile birçok ilimizin ihracatı düşerken, 23 ilimiz ihracatını artırmayı başardı. En dikkat çekici artışlar ise ihracatını 4,5 kat artıran Rize, neredeyse 3 katına çıkaran Siirt ile yüzde 40’ın üzerinde artıran Adıyaman oldu.”

Sektörlere bakıldığında ihracatta lider sektörün yine otomotiv sektörü olduğunu anımsatan Gülle, “Otomotiv sektörü haziranda 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, onu 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,1 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Savunma ve havacılık sektörümüz, yüzde 69’luk artış oranı ile en dikkat çekici artış oranına ulaşırken, bunda sektörümüzün İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi yanında İsviçre ve Gana’ya ihracatta yaşanan artışlar etkili oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Haziran ayında ihracatın, miktar bazında yüzde 1,6 azaldığına işaret eden Gülle, tarım ürünleri ihracatı miktar olarak yüzde 10,7 azalışla 1,3 milyon ton, madencilik ürünleri ihracatı yüzde 9,4 azalışla 2 milyon ton olduğunu kaydetti.

Gülle, sanayi ürünleri ihracatının ise yüzde 3,1 artışla 6,6 milyon tona ulaştığını bildirdi.

TİM Başkanı Gülle, parite etkisinin yılbaşından bu yana olduğu gibi haziran ayında da ihracatı olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü dile getirerek, “Haziran ayında sadece avro/dolar paritesi kaynaklı 186 milyon dolarlık negatif bir kayıp yaşandı. Yılbaşından bu yana yaşanan kayıp ise 3,9 milyar dolar oldu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
2019 Haziran ihracat ismail gülle

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