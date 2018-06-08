Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklik

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişikliğe gidildi.

Ekonomi Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine ve dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), 3 ay içerisinde Ekonomi Bakanlığına veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, söz konusu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge ve izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

