Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) heyetinin Moskova'da 64 ülkeden yaklaşık bin 500 firmanın katılımıyla düzenlenen 'WorldFood Moscow" fuarında Türk gıda ürünlerini tanıttığı belirtildi.

DAİB'den yapılan yazılı açıklamada, "Meyve sebze sektöründe ihracatın geliştirilmesi için iş birliği-güç birliği" projesi kapsamında DAİB heyetinin Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "WorldFood Moscow" gıda fuarına katıldığı ifade edildi.

DAİB üyelerinin Türk gıda ürünlerini tanıttığı fuarda, ikili iş görüşmeleri yapıldığı ve ciddi iş bağlantıları sağlandığı bildirildi.

Moskova'nın en büyük toptancı yerleşkelerinden Food City'i ziyaret eden heyetin, Food City yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Rusya'ya ihracatın arttığına işaret edilen açıklamada, "Coğrafi olarak yakın olması sebebiyle Rusya Federasyonu özellikle yaş meyve sektöründe bölgemiz için en önemli pazarlardan birisi. Ticaret Bakanlığımız da başta navlun desteği olmak üzere ihracatçı firmalarımıza çok ciddi destekler sunuyor." ifadeleri kullanıldı.