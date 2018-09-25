Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) heyetinin Moskova'da 64 ülkeden yaklaşık bin 500 firmanın katılımıyla düzenlenen 'WorldFood Moscow" fuarında Türk gıda ürünlerini tanıttığı belirtildi.
DAİB'den yapılan yazılı açıklamada, "Meyve sebze sektöründe ihracatın geliştirilmesi için iş birliği-güç birliği" projesi kapsamında DAİB heyetinin Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "WorldFood Moscow" gıda fuarına katıldığı ifade edildi.
DAİB üyelerinin Türk gıda ürünlerini tanıttığı fuarda, ikili iş görüşmeleri yapıldığı ve ciddi iş bağlantıları sağlandığı bildirildi.
Moskova'nın en büyük toptancı yerleşkelerinden Food City'i ziyaret eden heyetin, Food City yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Rusya'ya ihracatın arttığına işaret edilen açıklamada, "Coğrafi olarak yakın olması sebebiyle Rusya Federasyonu özellikle yaş meyve sektöründe bölgemiz için en önemli pazarlardan birisi. Ticaret Bakanlığımız da başta navlun desteği olmak üzere ihracatçı firmalarımıza çok ciddi destekler sunuyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, şunları kaydetti:
"İhracat seferberliği başlatmak amacıyla yola çıkılan ve kümelenme odaklı hazırlanan Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme projemiz kapsamında firmalarımıza verilen hizmetler değerlendirildiğinde, firmalarımızın ihracata ulaşmada kat etmesi gereken bütün aşamalar tecrübe edilmiştir. Moskova, St. Petersburg gibi büyük kentlerde artan harcanabilir gelir ve bölgelerin önemli kentlerindeki büyüme tüketim malları ihracatçı bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır."
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