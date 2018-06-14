DAİB üyesi firmalardan 153,7 milyon dolarlık ihracat

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca mayıs ayında 153 milyon 703 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ürün gönderildi.

DAİB üyelerinin mayıs ayı ihracatı 153 milyon 703 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla en çok çelik ve makine sektöründe artış gösterdi.

Geçen yıl 12 milyon 11 bin dolar tutarında çelik ürünü satan, makine sektöründen 16 milyon dolarlık ihracat yapan Birlik üyeleri, bu yılın aynı ayında 20 milyon 319 bin dolarlık çelik ürünü ihraç etti. Makine sektörünün ihracatı ise 19 milyon 922 bin dolara ulaştı.

Mayıs ayı dış satımının 123 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.

Bölgeden mayısta 22 milyon 131 bin dolarlık tarım, 7 milyon 676 bin dolarlık da madencilik ürünü ihraç edildi.