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DAİB üyesi firmalardan 153,7 milyon dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği sorumluluğundaki 17 ilden mayıs ayında 153 milyon 703 bin dolarlık ihracat yapıldı - DAİB Genel Sekreteri Murat Karapınar: - "Hedefimiz, üretici olan tüm firmaların ihracatçı olmasını ve devlet teşviklerinden ciddi anlamda istifade etmelerini sağlamak"

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca mayıs ayında 153 milyon 703 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ürün gönderildi.

DAİB üyelerinin mayıs ayı ihracatı 153 milyon 703 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla en çok çelik ve makine sektöründe artış gösterdi.

Geçen yıl 12 milyon 11 bin dolar tutarında çelik ürünü satan, makine sektöründen 16 milyon dolarlık ihracat yapan Birlik üyeleri, bu yılın aynı ayında 20 milyon 319 bin dolarlık çelik ürünü ihraç etti. Makine sektörünün ihracatı ise 19 milyon 922 bin dolara ulaştı.

Mayıs ayı dış satımının 123 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.

Bölgeden mayısta 22 milyon 131 bin dolarlık tarım, 7 milyon 676 bin dolarlık da madencilik ürünü ihraç edildi.

İller bazında bakıldığında söz konusu ayda en fazla ihracat 29 milyon 447 bin dolarla Şırnak'tan yapıldı. Bu ili, Iğdır (7 milyon dolar), Elazığ (3,6 milyon dolar), Van (3 milyon dolar), Hakkari (2,2 milyon dolar), Ağrı (1,3 milyon dolar) ve Erzurum (1,3 milyon dolar) izledi.

Bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak'ın olduğu görüldü. Mayıs ayında bu ülkeye 41 milyon dolarlık ürün satıldı. Irak'ı 10 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 7 milyon dolarla İran, 6 milyon dolarla Almanya takip etti.

- "İhracatta sanayi ürünleri başı çekiyor"

DAİB Genel Sekreteri Murat Karapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 ilden 171 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Geçen yılın mayıs ayıyla karşılaştırıldığında ihracatta fazla bir artış görülmediğini belirten Karapınar, "Irak ile olan ticaretimizde kısmi daralma var. Bu biraz da bu ülkenin kuzeyindeki ticaretle ilgili getirilen vergilerden kaynaklanıyor." dedi.

DAİB'in ihracatında sanayi ürünlerinin başı çektiğine işaret eden Karapınar şunları kaydetti:

"Ekonomi Bakanlığı ihracata ciddi anlamda destek sağlıyor. Bunlar, yurt dışı iş görüşmesi, pazar araştırması ve analizi, fuar katılımı, ticaret heyeti, yurt dışında ofis mağazasından ve tasarımdan markalaşmaya kadar hibe şeklinde devam eden devlet desteklerinden oluşuyor. Birliğimiz kanalıyla tüm üyelerimizin bu desteklerden faydalanması için yoğun çaba gösteriyoruz. Hedefimiz, üretici olan tüm firmaların ihracatçı olmasını ve devlet teşviklerinden ciddi anlamda istifade etmelerini sağlamak."

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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ihracat mayıs

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