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DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver'den ETSO'ya ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 13:33 | Son Güncelleme

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver'den ETSO'ya ziyaret

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetimi Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Beraberindeki DAİB yöneticileri ile ETSO'ya gelen Tanrıver, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ile makamında görüştü.

Tanrıver, burada yaptığı konuşmada, nisan ayında seçim sürecini tamamlayan ETSO ve DAİB için yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını ve bu bilinçle çalışıp verimli dönem geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tanrıver, ETSO ile şehrin ve bölgenin ticareti, üretimin artması, ihracatının gelişmesi ve ihracat yapan firmaların çoğalması için çaba göstereceklerinin ifade etti.

Tanrıver, ETSO yönetiminden de aynı pozitif yaklaşımı görmekten memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Özakalın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAİB ile Erzurum’un ve bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaktan mutlu olacaklarını söyledi.

İhracatı ve ihracat yapan firma sayısının artmasının üretimle doğru orantılı olduğunun altını çizen Özakalın, bölgedeki yatırımcının ve üretimin önünü açacak çok özel desteklere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ziyarette Tanrıver, Özakalın'a porselen fincan takımı armağan etti.

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Anahtar Kelimeler:
DAİB ETSO

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