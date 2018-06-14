FİNANS

Daikin, evlerde "bayram havası" estirecek

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

31 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya ile Daikin klimalara 2 bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün olacak

İSTANBUL (AA) - Daikin'in yüksek enerji tasarruflu, verimli ve çevreci klimaları Ramazan Bayramı'na özel kampanya ile 2 bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla evlerde bayram havası estirecek.

Şirket açıklamasına göre, iklimlendirme sektörünün öncü markası Daikin, bayramı çok özel bir kampanya ile kutluyor. Yenilikçi ve benzersiz ürünleriyle sektörde fark yaratan Japon devi Daikin, geniş ürün gamıyla sektörün nabzını tutmaya devam ederken, düzenlediği kampanya ile evlerde bayram havası estirmeye geliyor.

Daikin klimalara, 31 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya ile 2 bin 799 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün oluyor.

Doğru hava uzmanı Daikin, benzersiz teknolojisini tüketicilerle buluşturmaya yeni avantajlarla devam ediyor. Sektörün öncü markası, yaz sıcaklarının iyiden iyiye bastırdığı şu günlerde yaklaşan bayramın daha ferah geçmesi için çok özel bir kampanya düzenliyor.

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