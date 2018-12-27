FİNANS

Daikin ısıtmanın da odağında

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

Daikin, 2 yıl önce segmentinin "en küçük" yoğuşmalı kombisini yaparak soğutmada olduğu kadar ısıtma alanında da iddialı olduğunu gösterdi - Avrupa Tasarım Merkezi ve Türkiye'deki Ar-Ge merkezinin birlikte tasarladığı ve küçük boyutlarıyla ısıtmayı yeniden şekillendiren Daikin Premix tam yoğuşmalı kombi, 2018 yılında hem IF Tasarım Ödülü hem de Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandı

İSTANBUL (AA) - İklimlendirme sektörü markası Daikin, 2 yıl önce segmentinin "en küçük" yoğuşmalı kombisini yaparak soğutmada olduğu kadar ısıtma alanında da iddialı olduğunu gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin'in "Isıtmayı Yeniden Tasarladık" sloganıyla piyasaya sunduğu Daikin Premix tam yoğuşmalı kombi, tasarım alanının en prestijli iki ödülünü kazandı.

Avrupa Tasarım Merkezi (EDC) ve Türkiye'deki Ar-Ge merkezinin birlikte tasarladığı ve küçük boyutlarıyla ısıtmayı yeniden şekillendiren Daikin Premix tam yoğuşmalı kombi, 2018 yılında hem IF Tasarım Ödülü hem de Red Dot Tasarım Ödülü'nü aldı.

Daikin Avrupa Tasarım Merkezi EDC ve Türkiye'deki Ar-Ge mühendislerinin 3 yıllık çalışması sonucu 7 milyon liralık yatırımla ortaya çıkan, ağırlığı sadece 27 kilogram, eni 40 santimetre, boyu 59 santimetre, derinliği de 25,5 santimetre olan Daikin Premix kombi, en küçük hacimli kombi olmanın yanı sıra taşıdığı üstün özelliklerle de ilgi odağı oluyor.

Geleceğin teknolojisi ile üretilen ve dünyanın en az yer kaplayan kombisi olan Daikin Premix kombi, daha ilk bakışta benzerlerinden ayrışarak küçük ve şık tasarımı ile öne çıkıyor. Daikin kombinin zarif ölçüleri yaşam alanlarında çok şık montaj biçimlerine olanak sağlıyor.

Tam yoğuşma teknolojisine sahip Daikin kombiyi özel kılan yönlerinden biri de, yine sektörde bir ilk olan özel tasarım eşanjörü. Bu küçük tasarımının başarılmasındaki ana etken; patentiaikin’e ait olan bu özel eşanjörde gizli. Bu sayede hem kombide çok uzun bir ömür hem de çok yüksek bir ısı transferi imkanı elde edilebiliyor. Yüzde 109’a varan oranlarda verimlilik değerleriyle çalışan Daikin kombi, enerji verimli frekans kontrol özelliğine sahip pompası ile de standart kombilere göre daha az elektrik tüketiyor.

Daikin Premix kombi estetik olduğu kadar sessiz de. Devir kontrollü fan teknolojisi ve taze hava emiş hattında kullanılan özel susturucusu sayesinde Daikin kombinin çalıştığının duyulması zor.

Dünyanın 150 ülkesinde, 90 üretim tesisi ile faaliyet gösteren Daikin'in doğalgaz ile çalışan ilk ısıtma cihazı olan Daikin Premix kombi, Avrupa ile aynı anda Türkiye'de de satışa çıktı. Ürün, 6 yıl koşulsuz garanti sunuyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İZTO Başkanı Özgener: Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruzİZTO Başkanı Özgener: Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruz
DSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktırDSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Daikin

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İZTO Başkanı Özgener: Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruz

İZTO Başkanı Özgener: Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruz

DSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır

DSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır

“İş sağlığı ve güvenliği kurumsal, etik ve insani sorumluluktur“

“İş sağlığı ve güvenliği kurumsal, etik ve insani sorumluluktur“

Şeker-İş Şube Başkanı Onay: Burdur Şeker Fabrikası'nın satış ihalesi iptal edildi

Şeker-İş Şube Başkanı Onay: Burdur Şeker Fabrikası'nın satış ihalesi iptal edildi

İZBAN işçileri greve devam etme kararı aldı

İZBAN işçileri greve devam etme kararı aldı

İSO/Bahçıvan: Ekonomik istikrar, uzun soluk ve kararlılık gerektiriyor

İSO/Bahçıvan: Ekonomik istikrar, uzun soluk ve kararlılık gerektiriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.