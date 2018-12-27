Daikin ısıtmanın da odağında

İSTANBUL (AA) - İklimlendirme sektörü markası Daikin, 2 yıl önce segmentinin "en küçük" yoğuşmalı kombisini yaparak soğutmada olduğu kadar ısıtma alanında da iddialı olduğunu gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin'in "Isıtmayı Yeniden Tasarladık" sloganıyla piyasaya sunduğu Daikin Premix tam yoğuşmalı kombi, tasarım alanının en prestijli iki ödülünü kazandı.

Avrupa Tasarım Merkezi (EDC) ve Türkiye'deki Ar-Ge merkezinin birlikte tasarladığı ve küçük boyutlarıyla ısıtmayı yeniden şekillendiren Daikin Premix tam yoğuşmalı kombi, 2018 yılında hem IF Tasarım Ödülü hem de Red Dot Tasarım Ödülü'nü aldı.

Daikin Avrupa Tasarım Merkezi EDC ve Türkiye'deki Ar-Ge mühendislerinin 3 yıllık çalışması sonucu 7 milyon liralık yatırımla ortaya çıkan, ağırlığı sadece 27 kilogram, eni 40 santimetre, boyu 59 santimetre, derinliği de 25,5 santimetre olan Daikin Premix kombi, en küçük hacimli kombi olmanın yanı sıra taşıdığı üstün özelliklerle de ilgi odağı oluyor.

Geleceğin teknolojisi ile üretilen ve dünyanın en az yer kaplayan kombisi olan Daikin Premix kombi, daha ilk bakışta benzerlerinden ayrışarak küçük ve şık tasarımı ile öne çıkıyor. Daikin kombinin zarif ölçüleri yaşam alanlarında çok şık montaj biçimlerine olanak sağlıyor.