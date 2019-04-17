FİNANS

Daimler AG’den kurumsal yapı değişikliği

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Mercedes-Benz’in ana şirketi Daimler AG, yeni yapılanmasına göre; Otomobil ve Hafif Ticari Araç grubu, “Mercedes-Benz AG”, Kamyon ve Otobüs grubu, “Daimler Truck AG” ve Daimler Finansal Hizmetler grubu ise “Daimler Mobility AG” şirketleri altında toplanacağını duyurdu.

Daimler AG’den kurumsal yapı değişikliği

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Mercedes-Benz’in ana şirketi Daimler AG, yeni yapılanmasına göre; Otomobil ve Hafif Ticari Araç grubu, “Mercedes-Benz AG”, Kamyon ve Otobüs grubu, “Daimler Truck AG” ve Daimler Finansal Hizmetler grubu ise “Daimler Mobility AG” şirketleri altında toplanacağını duyurdu.
Daimler AG, yeni mobilite çağının sunduğu fırsatları daha iyi değerlendirebilmek, müşteri memnuniyetini ön planda tutup, ürün ve hizmet tedarikçisi olarak sektördeki konumunu daha da güçlendirmek için yeni bir kurumsal yapıyı hayata geçireceğini duyurdu. Daimler AG hissedarlarının 22 Mayıs 2019’da gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı onayına tabi olan bu yapı ile gelecekte Daimler AG çatısı altında yasal olarak bağımsız üç şirket olacağı belirtildi.
Şirketin açıkladığı yapıya göre, Otomobil ve Hafif Ticari Araç grubu, “Mercedes-Benz AG”, Kamyon ve Otobüs grubu, “Daimler Truck AG” ve Daimler Finansal Hizmetler grubu ise “Daimler Mobility AG” şirketleri altında toplanacak. Her üç şirketin merkezi de Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunacak. Daimler AG, üç şirket için ana şirket olmaya devam ederken, strateji ve kurumsal yönetim gibi üst seviye yönetsel faaliyetler ile şirketler arası iş hizmetlerini sağlamayı amaçladığı stratejik yeniden yapılanma, “Project Future” olarak adlandırıldı.
“Project Future” uygulaması kapsamında Daimler’in tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki yapılanması da değişirken; Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ile Kamyon ve Otobüs gruplarının faaliyetleri iki ayrı şirket yapısı altında devam edecek. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk, Kamyon ve Otobüs ürün gruplarının faaliyetlerini mevcut şirket yapısında sürdürmeye devam edecek. Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ürün gruplarının faaliyetleri ise yeni kurulan “Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.” şirketi bünyesinde yürütülecek. Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ürün gruplarının faaliyetlerinin yeni şirkete devrinin, Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.’nin faaliyete geçeceği 1 Ocak 2020 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Daimler Finansal Hizmetler Grubu’nun Türkiye operasyonlarını yürütmek üzere 2000 yılında kurduğu Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler A.Ş. ise bugünkü gibi bağımsız bir şirket olarak Türkiye’deki müşterilerine araç alımlarında finansman hizmeti vermeye devam edecek.
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Mercedes-Benz Türk olarak, bugün Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biriyiz. Ana şirketimiz Daimler AG’nin başlatmış olduğu Project Future değişim programı kapsamında, biz de Türkiye’de bulunan yeni yapılandırma için bu senenin başından beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. (Fotoğraflı)

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