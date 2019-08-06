"Daire alacaklar ellerini çabuk tutmalı"

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Atılgan Sert, konut kredisi faizlerinin yüzde 0,99 seviyesine indiğini, bunun ciddi bir indirim olduğunu belirterek "İlk defa kamu bankaları konutta vadeyi 180 aya çıkardı. Bu da faiz indirimi kadar piyasada kabul gördü." ifadelerini kullandı.

Sert, yaptığı açıklamada, konut faizlerinde yapılan indirimin ardından vatandaşların konut alımlarına yöneldiğini, son zamanlarda durgun olan gayrimenkul sektörünün de böylelikle hareketli günler yaşamaya başlayacağını bildirdi.

Yaklaşık 250 alt sektörün etkileşim içinde olduğu gayrimenkul sektörünün faiz indirimiyle yine umut haline geldiğini vurgulayan Sert, şunları kaydetti:

"Konut kredisi faizleri yüzde 0,99 seviyesine indi, bu ciddi bir indirim. İlk defa kamu bankaları konutta vadeyi 180 aya çıkardı. Bu da faiz indirimi kadar piyasada kabul gördü. Bu çabaları ekonomiyi canlandırmak adına çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ev sahibi olmak isteyenler, emlak sektörü ve tüm piyasanın geneli açısından fırsat olarak görülen bu çabalar ilk günden olumlu sinyaller verdi. İlk alanlar her zaman kazançlı olacaktır. Faiz oranlarında indirimin ardından kısa süre içerisinde daire fiyatlarında artış görmek mümkün. Şimdi daire alacak vatandaşlar çok alternatifle karşılaşacak ve daha ekonomik daire bulabilecektir. O yüzden daire alacak vatandaşların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor."

