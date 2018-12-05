Dakar Rallisi'ne geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en zorlu offroad maratonu olan Dakar Rallisi için geri sayım sürüyor.

Red Bull’dan yapılan açıklamaya göre, 6-17 Ocak'ta Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenecek yarışa, yine "dünyanın en önemli yarışçıları" katılacak.

Düzenlendiği ilk yıl olan 1978’den beri ilk kez tek bir ülkede gerçekleşecek olan Dakar Rallisi’nde Peru ve çevresinde yaklaşık 3 bin kilometre boyunca mücadele edecek olan ekipler, daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar kum tepesi ile tanışacak. Özellikle 4. ve 5. günlerinde yarışçıları zorlayacak olan rallinin yaklaşık yüzde 70’i kum alanlarından oluşacak.

Dakar Rallisi, her yıl olduğu gibi hem usta isimleri hem de sürpriz yapabilecek yarışçıları bir araya getirecek. Yarışın iddialı olan ekipleri arasında başı çeken takımlardan X-raid MINI JCW Team'in de yarışacağı yarışta, toplamda 20 Dakar şampiyonluğu bulunan 3 eski şampiyon Carlos Sainz, Cyril Despres ve Stephane Peterhansel’i bir araya getiren ekip, otomobil kategorisinde şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor.