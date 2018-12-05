FİNANS

Dakar Rallisi'ne geri sayım başladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 15:44 | Son Güncelleme

Rallide heyecan 6 Ocak'ta başlayacak - 2 hafta sürecek zorlu ve tehlikeli yolculuk öncesi takımların kadroları da belli olmaya başladı - Dakar Rallisi'nin tecrübeli ekiplerinden Red Bull Desert Wings, hazırlıklarında son aşamaya geldi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en zorlu offroad maratonu olan Dakar Rallisi için geri sayım sürüyor.

Red Bull’dan yapılan açıklamaya göre, 6-17 Ocak'ta Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenecek yarışa, yine "dünyanın en önemli yarışçıları" katılacak.

Düzenlendiği ilk yıl olan 1978’den beri ilk kez tek bir ülkede gerçekleşecek olan Dakar Rallisi’nde Peru ve çevresinde yaklaşık 3 bin kilometre boyunca mücadele edecek olan ekipler, daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar kum tepesi ile tanışacak. Özellikle 4. ve 5. günlerinde yarışçıları zorlayacak olan rallinin yaklaşık yüzde 70’i kum alanlarından oluşacak.

Dakar Rallisi, her yıl olduğu gibi hem usta isimleri hem de sürpriz yapabilecek yarışçıları bir araya getirecek. Yarışın iddialı olan ekipleri arasında başı çeken takımlardan X-raid MINI JCW Team'in de yarışacağı yarışta, toplamda 20 Dakar şampiyonluğu bulunan 3 eski şampiyon Carlos Sainz, Cyril Despres ve Stephane Peterhansel’i bir araya getiren ekip, otomobil kategorisinde şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

Otomobil kategorisinin iddialı isimleri arasında Dakar'da daha önce iki kez zafere ulaşan Nasser Al-Attiyah ve yine bir başka Dakar şampiyonu Giniel de Villiers de yarışta yer alıyor.

9 kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb de iddialı olan yarışçılar arasında bulunuyor. Bağımsız olarak yarışa katılacak olan Loeb, Red Bull destekli Peugeot 3008DKR'nin direksiyonunda yarışacak.

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- Dakar’da zorlu yarışlar

Kamyon ve motosiklet kategorilerinde de Red Bull Desert Wings ekibinin iddialı isimleri bulunuyor.

Kamyon kategorisinde Blue Armada of Team Kamaz Master, bu yıl da yarışın en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Organizasyonun Güney Amerika’ya taşınmasından beri 8 kez Dakar'ı kazanan Rus ekipte yer alan Eduard Nikolaev ve takım arkadaşları Ayrat Mardeev, Dmitry Sotnikov ve Andrey Karginov yine şampiyonluk istiyor.

Motosiklet kategorisinde ise Toby Price, Sam Sunderland ve Matthias Walkner, Red Bull KTM adına yarışacak. Şampiyon sporcular, takımları Red Bull KTM’nin 17. Dakar zaferini kazanıp rekor kırmak istiyor. Bu isimlerin yanı sıra Luciano Benavides ve motosiklet kategorisinin en hızlı kadın yarışçılarından Laia Sanz da Dakar'da yer alacak.

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Dakar Rallisi

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