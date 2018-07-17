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Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

MALATYA'da kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olan ve kendine has tadıyla bilinen 'Dalbastı kirazı'nda üreticiler bu yıl 2,5 milyon liralık ihracat gerçekleştirdi.

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olan ve kendine has tadıyla bilinen 'Dalbastı kirazı'nda üreticiler bu yıl 2,5 milyon liralık ihracat gerçekleştirdi.
Yeşilyurt İlçesinde üretilen ve pazarda 6 liraya kadar alıcı bulan Dalbastı kirazının bu yıl toplanan 570 tonu ihraç edildi, 400 tonu ise iç piyasada tüketildi. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin'e ağırlıklı olarak ihracatı yapılan kirazın kalitesinin hava şartlarından dolayı bu yıl düşük olduğunu belirten çiftçi Mehmet Ali Özendi, "Yağış olmaması nedeniyle kirazlar geçmiş yıllara göre daha küçük görünüyor. Geçen yıl alıcılar daha çok beğeniyorlardı. Bu yıl taneleri küçük olması biraz hem fiyatını, hem de ihracatı etkiledi" dedi.
Bu yıl 2,5 milyon liralık ihracat yapıldığını anlatan Özendi, iç piyasada da rağbet gören kirazı almak isteyenlerin birçoğunun tarlalara gelerek dalından topladıkları kirazları evlerine götürdüğünü ifade etti. Özendi, insan sağlığına iyi geldiğini söylediği kirazın ihracatının artması için çalışmalar yapıldığını da ifade etti. Üreticilerin kaliteli kiraz için sürekli çabaladığını anlatan Özendi, yapılacak desteklemeler ve çiftçinin bilinçlenmesi ile hem rekoltede, hem de ihracatta önemli artış elde edileceğine inandığını da sözlerine ekledi.

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Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat

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