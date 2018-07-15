FİNANS

"Dalbastı" kirazında rekolte azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2018 11:42 | Son Güncelleme

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen, kendine özgü tadı ve aromasıyla ilgi gören dalbastı kirazında bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle rekolte düştü, ürünün getirisi azaldı - Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz: - "Sıcaklar nedeniyle çiçeklerde yeteri kadar tozlanma olmadı. Kirazlar seyrek tuttuğu için rekoltemiz 650 tona düştü" - "Avrupa'ya yaklaşık 200 ton kiraz ihraç ettik. Geçmiş yıllarda ihracatımız 400-600 ton arasındaydı. Yaklaşık 450 ton kiraz da iç piyasada alıcı buldu"

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen dalbastı kirazında, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle rekolte düştü, çiftçinin kazancı azaldı.

Geçen yıl 970 ton olan dalbastı kiraz rekoltesi, bu yıl ilkbahardaki yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yaklaşık 650 tona düştü. Ürünün çiftçiye getirisi ise 4,5 milyon liradan 2,8 milyon liraya geriledi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilyurt ilçesinin meşhur dalbastı kirazının, lezzeti, iriliği ve dayanıklılığıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgi gördüğünü söyledi.

Solmaz, mevsim şartlarından dolayı ilçede kiraz hasadının yaklaşık 20 gün erken başladığını belirtti.

Bahar aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla kirazların erken çiçek açtığını ve meyvelerin zamanından önce olgunlaştığını anlatan Solmaz, şöyle devam etti:

"Sıcaklar nedeniyle çiçeklerde yeteri kadar tozlanma olmadı. Kirazlar seyrek tuttuğu için rekoltemiz 650 tona düştü. Ayrıca erken olgunlaştı. Hasat dönemi bizden bir ay önce olan batıdaki illerle aynı dönemde hasat yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle ihracatçılar ilçemize yeteri kadar gelmedi. Batı illerinde kiraz bitmeden ihracatçı buraya gelmiyor. Batı illerinde rekolte yüksek, ulaşım maliyeti düşük olduğu için ihracatçının ilk tercihi bu iller oluyor."

- "Avrupa'ya yaklaşık 200 ton kiraz ihraç ettik"

Solmaz, üreticilerin hasat sezonunun başında dalbastı kirazını kilogramı 8 liradan sattığını belirterek, "Daha sonra kaliteli kirazlar 4 lira ile 5,50 lira arasında alıcı buldu. Kalibresi düşük kirazlar ise 3,50 liraya satıldı. Avrupa'ya yaklaşık 200 ton kiraz ihraç ettik. Geçmiş yıllarda ihracatımız 400-600 ton arasındaydı. Yaklaşık 450 ton kiraz da iç piyasada alıcı buldu." diye konuştu.

Dağlık alan üzerinde kurulu ilçede tarım alanlarının dar olduğuna işaret eden Solmaz, kiraz yetiştirilen en büyük bahçenin yaklaşık 10 dönüm olduğunu söyledi.

Solmaz, bu yıl dalbastı kirazının üreticisine yaklaşık 2,8 milyon lira kazanç sağladığını, bunun da ilçe için azımsanacak bir rakam olmadığını kaydetti.

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Dalbastı Kirazı Doğan Solmaz Malatya Yeşilyurt Yeşilyurt Ziraat Odası

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