"Dalbastı" kirazında rekolte azaldı

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen dalbastı kirazında, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle rekolte düştü, çiftçinin kazancı azaldı.

Geçen yıl 970 ton olan dalbastı kiraz rekoltesi, bu yıl ilkbahardaki yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yaklaşık 650 tona düştü. Ürünün çiftçiye getirisi ise 4,5 milyon liradan 2,8 milyon liraya geriledi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilyurt ilçesinin meşhur dalbastı kirazının, lezzeti, iriliği ve dayanıklılığıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgi gördüğünü söyledi.

Solmaz, mevsim şartlarından dolayı ilçede kiraz hasadının yaklaşık 20 gün erken başladığını belirtti.

Bahar aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla kirazların erken çiçek açtığını ve meyvelerin zamanından önce olgunlaştığını anlatan Solmaz, şöyle devam etti:

"Sıcaklar nedeniyle çiçeklerde yeteri kadar tozlanma olmadı. Kirazlar seyrek tuttuğu için rekoltemiz 650 tona düştü. Ayrıca erken olgunlaştı. Hasat dönemi bizden bir ay önce olan batıdaki illerle aynı dönemde hasat yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle ihracatçılar ilçemize yeteri kadar gelmedi. Batı illerinde kiraz bitmeden ihracatçı buraya gelmiyor. Batı illerinde rekolte yüksek, ulaşım maliyeti düşük olduğu için ihracatçının ilk tercihi bu iller oluyor."