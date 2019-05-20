FİNANS

"Dalbastı" kirazında sinek riski

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2019 16:02 | Son Güncelleme

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasından dolayı "dalbastı" diye adlandırılan kirazda bu yıl toplu ilaçlama yapılmaması nedeniyle üreticiler "kiraz sineği" riskiyle karşı karşıya kaldı - Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz: - "Tuzaklarda kiraz sineği görüldü. Çiftçilerimiz bir an önce zararlıyla mücadele etmek için ilaçlama yapmaya başlamalı" - Çiftçi Nebi Durhan: - "Toplu ilaçlama yapılmasını talep ediyoruz. Devletimizin, yerel yönetimlerin toplu ilaçlamaya destek olmasını istiyoruz"

Malatya'da kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olup kendine özgü tadıyla bilinen "dalbastı" kirazında toplu ilaçlama yapılmaması nedeniyle üreticiler "kiraz sineği" riskiyle karşı karşıya kaldı.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilçede hastalık ve zararlılara karşı bu yıl toplu ilaçlama yapılamayacağını söyledi.

İlçede 15 farklı bölgeye kurulan tuzaklarda kiraz sineğinin genel olarak tespit edildiğini aktaran Solmaz, çiftçilerden ürün kaybı yaşamamaları adına önlem almalarını istedi.

Bu yıl toplu ilaçlama yoluna gidemediklerini, çiftçinin hastalık ve zararlılarla mücadele etmesi gerektiğini dile getiren Solmaz, şöyle devam etti:

"Tuzaklarda kiraz sineği görüldü. Çiftçilerimiz bir an önce zararlıyla mücadele etmek için ilaçlama yapmaya başlamalı. Kiraz sinekleri larvayı meyveye bıraktıktan sonra ilaçlamanın faydası olmuyor. Biz geçmiş yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının önerdiği ve Avrupa ile Rusya'nın da kabul ettiği tarım ilaçlarını atıyorduk. Oda olarak 12 yıldır önceden İl Özel İdaresi daha sonra ise Yeşilyurt ve Malatya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlerin de desteğiyle toplu ilaçlama yaptık. Toplu ilaçlamanın amacı ilaç atılmayan küçük bahçelerin de ilaçlanması ve diğer büyük bahçe sahiplerinin meyvelerini hastalık ve zararlılardan korumaktı. Ayrıca ihracatçının uygun gördüğü ilaçları da kullandığımız için meyvede ilaç kalıntısı olmuyordu."

Solmaz, yeterli kaynağı bulamadıkları için ilçe genelinde toplu ilaçlamanın bu yıl yapılamamasının ürün kalitesi açısından risk oluşturduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl belediyelerden yeterli kaynak alamadığımız için toplu ilaçlama yapamıyoruz. Çiftçilerin ilaçlamayı kendileri yapması gerekiyor. Geçmiş yıllarda toplu ilaçlamayı belediyelerden alınan destek ve çiftçilerinden alınan ücretle toplu yaparak çiftçilerin sorunlarını asgariye indirmeye çalışıyorduk. Toplu ilaçlama hem çiftçiyi hem de tüketiciyi koruyor. Toplu ilaçlama da maliyette düşüyordu. Biz geçen yıl ilaçlamanın tonunu 70 liraya attık. Bu yıl bireysel ilaçlamada çiftçiler bir tonluk ilaçlamaya 250 lira ödeyecek."

İlçede yazlık ev alanlarla küçük bahçe sahiplerinin bireysel ilaçlama yapmadıklarını anlatan Solmaz, "Şimdi bu bahçeler ilaçlanmadığı için bu bahçelerdeki zararlılar, çevredeki diğer bahçelere geçerek meyveye zarar verecek. Bu konuda çiftçileri uyarıyorum, küçük bahçelerdeki kirazları da ilaçlasınlar. İlaçlama maliyeti yüksek, Allah çiftçilerimize yardım etsin." dedi.

- "Toplu ilaçlamanın büyük faydası var"

Çiftçi Nebi Durhan da üretici olarak toplu ilaçlamadan yana olduklarını, bunun çiftçilere yarar sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben bahçemi ilaçlıyorum, bitişiğimdeki bahçede ilaçlama yapılmadığında benin attığım ilacın faydası olmuyor. İlaç atılmayan bahçedeki hastalık yine benim bahçeme de geliyor. Toplu ilaçlamanın çok büyük faydası var, sorunu baştan çözüyor. Bireysel ilaçlamada 3 kişi ilaçlama yapacak, 5 yapmayacak, hastalık da devam edecek. İlaçlama konusunun çözümlenmesi lazım. Kiraz sineği meyveye girdiğinde kiraz para etmiyor. Çöpe döküyoruz ya da kirazı hiç toplamıyoruz çünkü esnaf kurtlu olunca kirazı almıyor. Toplu ilaçlama yapılmasını talep ediyoruz. Devletimizin, yerel yönetimlerin toplu ilaçlamaya destek olmasını istiyoruz."

Durhan, bireysel ilaçlamaların zamanında yapılmaması nedeniyle hastalık ve zararlıların meyveye zarar verdiğini ve kiraz üreticilerinin ekonomik kayba uğradığını da vurguladı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
“Gelir eşitsizliği mücadelesinde yeni politikalar oluşturulmalı”“Gelir eşitsizliği mücadelesinde yeni politikalar oluşturulmalı”
TOBB/Çiğdemli: Piramit yapılar öğrenci ve ev hanımlarını etkiliyorTOBB/Çiğdemli: Piramit yapılar öğrenci ve ev hanımlarını etkiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dalbastı Doğan Solmaz kiraz Malatya

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Paralar 10 gün sonra hesapta

Paralar 10 gün sonra hesapta

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Gelir eşitsizliği mücadelesinde yeni politikalar oluşturulmalı”

“Gelir eşitsizliği mücadelesinde yeni politikalar oluşturulmalı”

TOBB/Çiğdemli: Piramit yapılar öğrenci ve ev hanımlarını etkiliyor

TOBB/Çiğdemli: Piramit yapılar öğrenci ve ev hanımlarını etkiliyor

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'

'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'

Yurt dışı üretici fiyatlarında Nisan’da yıllık artış yüzde 33.43 (2)

Yurt dışı üretici fiyatlarında Nisan’da yıllık artış yüzde 33.43 (2)

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıkladı

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.