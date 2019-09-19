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Dalındayken satılan Ordu kivisi tescillendi

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Ordu'da fındıktan sonra en önemli gelir getirici tarımsal ürün olan Ordu kivisi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi - İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: - "Depoda dayanıklılığının yüksek olmasından dolayı bu tescil gerçekleştirildi. Ordu kivisi zaten tercih ediliyordu ancak bu resmen tescillendiği için bundan sonra daha çok tercih edilen ürün durumuna gelecek" - Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar: - "Bu sürecin ardından kivi üretiminin daha da artmasını bekliyoruz. Yıllardır kivinin üreticilere sağladığı avantajlar ortada. İnanıyorum ki arazisi müsait olanlar bundan sonra daha fazla kivi üretimine yönelecektir"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da fındıktan sonra üreticilere önemli oranda gelir sağlayan Ordu kivisi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Ordu Valiliğinin himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleriyle Ordu kivisinin markalaşması için bir süre önce çalışma başlatıldı.

Hasattan önce, henüz dalındayken satılan ve depo ömrünün uzun olmasıyla dikkati çeken Ordu kivisi için ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalardan olumlu sonuç alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca Ordu kivisinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi, kentteki üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, Ordu kivisi yetiştiriciliğinin son 20 yıllık periyotta sürekli arttığını söyledi.

Kentin sahil ve orta kesiminde yaklaşık 3 bin dekar alanda kivi yetiştiriciliği yapıldığını belirten Yılmaz, Ordu'da yıllık kivi üretiminin ortalama 8 bin ton olduğunu ancak 8 bin tonluk daha üretim yapılabilecek alanların bulunduğunu aktardı.

Yılmaz, Ordu kivisinin coğrafi işaret alması noktasında uzun süredir yoğun çalışma yaptıklarını ifade ederek, "İlimize kivi almaya gelen alıcılar, Ordu kivisinin depoda uzun süre dayandığından bahsettiler. Ordu kivisinin kendine has aroması ve depoya dayanıklılığı nedeniyle tercih edildiğini bizlere ifade ediyorlardı. Bunun üzerine Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurmaya karar verdik." dedi.

- "Depoda uzun süre muhafaza edilebildiği bilimsel olarak ortaya konuldu"

Yapılan ilk başvuruda bu özelliklerin ortaya konulması, bilimsel olarak ispatlanması gerektiğinin kendilerine bildirildiğini anlatan Yılmaz, "Bunun üzerine üniversitemizle yapmış olduğumuz çalışmalarda diğer illerde yetiştirilen kivi ile Ordu kivisinin depoya dayanıklılığı ve diğer özellikleri yönünden mukayesesi yapıldı. Bu çalışmalarda, Ordu kivisinin depoda uzun süre muhafaza edilebildiği bilimsel olarak ortaya konuldu." diye konuştu.

Yılmaz, bu çalışmaların ardından ocak ayı içerisinde resmi olarak yeni bir başvuru yaptıklarını kaydederek, bu aşamalar tamamlandıktan sonra 16 Eylül itibarıyla Ordu kivisinin resmen tescillendiğini söyledi.

Ordu kivisinin, depoda dayanıklılığının yüksek olmasından dolayı bu tescilin gerçekleştiğine dikkati çeken Yılmaz, "Ordu kivisi zaten tercih ediliyordu ancak bu resmen tescillendiği için bundan sonra daha çok tercih edilen ürün durumuna gelecek. Bu da ilimizde kivi yetiştiriciliğinin daha da artmasına, üreticilerin ürünlerini daha rahat pazarlamasına ve gelirlerinin artmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Yılmaz, Ordu'da tescilli ürün sayısının kiviyle 5'e yükseldiğine işaret ederek, çalışmalarında kendilerine destek veren Ordu Valiliğine teşekkür etti.

- Alınan tescil üreticileri sevindirdi

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar da Türk Patent ve Marka Kurumunca Ordu kivisine coğrafi işaret tescil belgesinin verilmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Bu sürecin ardından kivi üretiminin daha da artmasını beklediklerini ifade eden Uzunlar, "Yıllardır kivinin üreticilere sağladığı avantajlar ortada. İnanıyorum ki arazisi müsait olanlar bundan sonra daha fazla kivi üretimine yönelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Uzunlar, bu önemli gelişmenin sektöre hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere üreticiler adına teşekkür etti.

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