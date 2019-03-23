FİNANS

Damga ve yıllık gelir vergisi beyanname verme süreleri uzatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

Damga ve yıllık gelir vergisi beyanname verme süreleri uzatıldı

Muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyura göre, 25 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri, 26 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. 2018 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannameleri ise 1 Nisan Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar verilebilecek.

Elektronik ortamda beyanname veren mükellefler, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi Başkanlığı muhtasar yıllık gelir vergisi

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