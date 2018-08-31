Danimarka 25 yıldan sonra petrol ithal edecek

Danimarka Enerji Ajansı'ndan, 25 yıldır petrol ve doğalgaz ihraç eden Danimarka'nın bu yıl sonu itibarıyla net petrol ithalatçısı olmasının beklendiği bildirildi.
Ajans tarafından yapılan açıklamada, 2017'nin, Danimarka'nın tükettiğinden daha fazla petrol ürettiği son yıl olduğu belirtildi.
Danimarka'nın 2035'e kadar doğalgaz ihracatçısı olmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Ülkedeki birkaç petrol sahasının işletmeye alınmasının ileri tarihe ertelenmesi bekleniyor. Bu da petrol üretiminde düşüş anlamına geliyor. 1993'ten bu yana Avrupa Birliği içindeki tek petrol ve gaz ihracatçısı ülke konumundaki Danimarka'nın bu yıl sonu itibarıyla net petrol ithalatçısı olmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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