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Danone Başkan Yardımcısı Gamze Çuhadaroğlu oldu

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü görevine ek olarak, 2017 yılından bu yana Danone Su Türkiye Genel Müdürü görevini de yürüten Gamze Çuhadaroğlu, Danone Bitkisel Bazlı Ürünler Global Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Danone Başkan Yardımcısı Gamze Çuhadaroğlu oldu

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü görevine ek olarak, 2017 yılından bu yana Danone Su Türkiye Genel Müdürü görevini de yürüten Gamze Çuhadaroğlu, Danone Bitkisel Bazlı Ürünler Global Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayan Çuhadaroğlu, iş hayatına 1994 yılında başladı ve Genel Müdürlüğe uzanan kariyerine uluslararası şirketlerde devam etti. Danone ailesine 2004 yılında Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Pazarlama Direktörü olarak katılan Çuhadaroğlu, 2008 yılında Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Türkiye Genel Müdürü görevini üstlendi. Bu süreçte, 2013-2017 yılları arasında Türkiye ve Ortadoğu’dan Sorumlu Bölge Başkanı olarak çalıştı. 2015 yılında mevcut görevinin yanı sıra Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü olarak atandı. 2017 yılından bu yana Hayat Su ve Sırma şirketlerini bünyesinde barındıran Danone Su Türkiye’nin de Genel Müdürü olarak görev yaptı.
Çuhadaroğlu, uzun yıllardır kadın istihdamının artırılması konusunda da rol alıyor. (Fotoğraflı)

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