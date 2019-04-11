FİNANS

Dap Yapı, Ege Rallisi'ne sponsor oldu

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Dap Yapı, Ege Rallisi'ne sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Dap Yapı, Ege Otomobil Sporları Kulubü tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı 29. Ege Rallisi'nin seyirci özel etabının sponsorluğunu üstlendi.

Dap Yapı'nın açıklamasına göre, şirket, Türkiye'nin en önemli rallilerinden birine imzasını atmaya hazırlanıyor. Şirket, bu kapsamda Ege Otomobil Sporları Kulubü tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan 29. Ege Rallisi'nin Seyirci Özel Etabı'nın sponsoru oldu.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Kaymakamlığı, Menderes Belediyesi ve Menderes Kaymakamlığı'nın destek verdiği rallide Seyirci Özel Etabı, 13 Nisan'da Sığacık Marina'da koşulacak.

Rallide servis alanı olarak Seferihisar pazar yeri kullanılacak. Ekipler ilk gün, Beyler 1 ve Beyler 2 etaplarının ardından, Dap Yapı Seyirci Özel Etabı ile günü tamamlayacak. İkinci gün ise Çatalca, Maden, Gödence köylerinin içinde olduğu Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve İbrahim Talda etapları ile yarış sona erecek. 13-14 Nisan'da düzenlenecek Ege Rallisi'ne 6 takım, 62 otomobil ve 124 sporcu katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Dap Yapı Ege Rallisi

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