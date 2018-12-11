FİNANS

Dar gelirli kadınlara yaklaşık 800 milyon liralık mikrokredi

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

Dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunması amacıyla geliştirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile 2003'ten bu yana kadınlara 800 milyon liraya yakın mikrokredi dağıtıldı - TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül: - "Program ile 2018 itibarıyla halen 33 bin mikrogirişimci kredi almaktadır. Gelecek yıl için hedefimiz 50 bin mikrogirişimciye ulaşmaktır" - "Mevcut durumda dar gelirli kadınlara kredi vermekteyiz. Gelecekte engelli bireyler, şehit ve gazi ailelerinin de bu hedef kitlesinin içerisine dahil edilmesi planlanmaktadır"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Dar gelirli kadınların küçük sermayelerle kendi işini kurmasını desteklemek için son 15 yılda 180 binden fazla kadına 800 milyon liraya yakın mikrokredi kullandırıldı.

Dünyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için yoksulluğun giderilmesi gerektiği konusunda görüş birliği bulunurken, bu doğrultuda istihdam piyasasının dengeye kavuşması ve kadının iş gücüne katılımının önemi de giderek artıyor.

Türkiye'nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer alma hedefini gerçekleştirmede de önemli bir rol oynayacak kadının iş gücüne katılımı konusunda birçok çalışma yapılıyor.

Bu kapsamda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'yla, finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye'de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla mikrokredi faaliyeti gerçekleştiriliyor.

TİSVA'dan alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde 63 ilde 93 şubede faaliyetlerin yürütüldüğü program ile 2003'ten bu yana 180 binden fazla dar gelirli kadına ulaşılarak 800 milyon liraya yakın mikrokredi dağıtıldı. Aile fertleri dahil edilerek bakıldığında, mikrokredi imkanından yararlanan kişi sayısının yaklaşık 700 bin olduğu tahmin ediliyor.

Mikrokredi uygulamasında, dar gelirli kadınların çoğunlukla ev işleriyle ilgilenmesine, aynı zamanda da bir iş yaparak gelir getirici bir faaliyette bulunmasına imkan tanıyan el işi ürünleri üretimi ağırlıklı oldu. Böylece kadınların kullandığı mikrokrediler, yüzde 37,9'la en fazla "işlem ve üretim" sektöründe değerlendirildi.

Mikrokredilerin diğer kullanım alanlarına bakıldığında, yüzde 30,5 ile ticaret, yüzde 21 ile işletme sahipliği, yüzde 6,1 ile hayvancılık, yüzde 2,6 ile hizmetler ve yüzde 1,9 ile de tarım sektörü öne çıktı.

\

- "Bu yıl verilen mikrokredilerin 200 milyon liraya ulaşmasını bekliyoruz"

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, Türkiye'de yoksulluğun azaltılmasında uygulanan ana stratejinin, hibe şeklindeki yardımlar olduğunu belirterek, bunların mutlaka istisnai hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Hibe yardımlarının, çalışamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara yapılması gerektiğini vurgulayan Akgül, "Çalışabilecek durumdaki yoksullara ise hibe yardımlar yerine, onların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları teşvik edilmeli ve bu yönde desteklenmelidir." dedi.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'yla geçen yıl 150 milyon liralık mikrokredi dağıtımı yapıldığını aktaran Akgül, şunları kaydetti:

"Bu rakamın 2018 sonunda 200 milyon liraya ulaşmasını bekliyoruz. Yeterli finansman kaynağı bulunması durumunda yaklaşık 3 milyondan fazla yoksul kadının mikrogirişimci yapılması hedeflenmektedir. Program ile 2018 itibarıyla halen 33 bin mikrogirişimci kredi almaktadır. Gelecek yıl için hedefimiz 50 bin mikrogirişimciye ulaşmaktır. Mevcut durumda dar gelirli kadınlara kredi vermekteyiz. Gelecekte engelli bireyler, şehit ve gazi ailelerinin de bu hedef kitlesinin içerisine dahil edilmesi planlanmaktadır."

Akgül, 2019'da sıfır işsizliği hedefleyen Gençlerin ve Kadınların Sosyal İşletmecilik Modeliyle İstihdamı (GENSİM) projelerini de uygulamaya koyacaklarını bildirdi.

- Mikrokredi

Mikrokredinin öncüsü ve Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus'un kurduğu Grameen Bank ile yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamak üzere geliştirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nda, teminat ve kefalet gerekmeden, dar gelirli kadınlara gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağlayacak şekilde tamamen güvene dayalı mikrokredi veriliyor.

Mikrokredi kullanacak dar gelirli kadınlara, ilk yıl için en fazla bin liralık mikrokredi sağlanırken, bu rakam yıllar içinde artarak en fazla 5 bin liraya ulaşabiliyor.

Uygulamada, hiçbir maddi varlığı olmayan kadınlar, mikrokredi almada diğerlerine göre öncelikli kılınıyor. Mikrokredi programında sadece bir iş fikri olan dar gelirli kadınlara kredi verilmesi esas alınıyor.

5 kişilik gruplar halinde uygulanan mikrokredi programında, yoksul kişinin beyanı dışında hiçbir evrak istenmiyor. Programda, grup uygulanması sayesinde gruptaki kişilerin birbirlerine yardımcı olması ve dayanışması sağlanıyor.

PARTNERGöğsünün altındaki dövmenin öyle bir anlamı var ki...Göğsünün altındaki dövmenin öyle bir anlamı var ki...
Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldıKaradeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı
Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdüKöprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aziz Akgül Mikrokredi TİSVA

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Vergi ve prim borcuna olanlara yeni düzenleme

Vergi ve prim borcuna olanlara yeni düzenleme

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

KOSGEB'ten iş kuracaklara çağrı

KOSGEB'ten iş kuracaklara çağrı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Prof. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyiz

Prof. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyiz

Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı

Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı

Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.