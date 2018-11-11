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Darbe girişimi sonrası Yunanistan’a iltica başvuru sayısı 5 bin 786’ya çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 11.11.2018 13:12 | Son Güncelleme

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası Yunanistan'a iltica taleplerinde rekor artış devam ediyor.

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Kasım (DHA) - 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası Yunanistan'a iltica taleplerinde rekor artış devam ediyor. Ekim verileri ile beraber 15 Temmuz’dan itibaren 27 ayda 5 bin 786 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica için başvurdu.
Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın Ekim ayı iltica verilerine göre ülkeye iltica talebinde bulunan Türk vatandaşı sayısındaki artış sürüyor.Ekim ayında Yunanistan’a 706 Türk vatandaşının da iltica talebinde bulunduğu ortaya çıktı.2017 yılında iltica için 1,826 Türk vatandaşı başvururken, 2018 yılının Ocak- Ekim döneminde ise Yunanistan'a kaçan 3 bin 807 Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu.Yunanistan'a 2013- 2015 yılları arasında Türkiye'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı.
2013 yılında sadece 17 kişi iltica talebinde bulunmuştu
Darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı.
15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu. 15 Temmuz 2016’dan itibaren 27 ayda 5 bin 786 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica için başvurdu.
Yunanistan'a 2013 - 2018 Ekim tarihlerinde iltica için başvuranların uyrukları
Türkiye - 5 bin 922
Suriye - 59 bin 684
Pakistan - 24 bin 72
Afganistan - 24 bin 782
Irak - 21 bin 890
Arnavutluk - 8 bin 605
Bangladeş - 5 bin 478
İran - 4 bin 417
Gürcistan - 4 bin 31
Filistin - 3 bin 386
Diğer ülkeler - 29 bin 508
Toplam - 191 bin 825

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