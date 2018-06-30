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Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

 NİĞDE’nin Ulukışla ilçesine bağlı dünyaca ünlü kirazların yetiştirildiği Darboğaz köyünde, yılın ilk kiraz hasadı başladı.

Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA (Niğde), (DHA)- NİĞDE’nin Ulukışla ilçesine bağlı dünyaca ünlü kirazların yetiştirildiği Darboğaz köyünde, yılın ilk kiraz hasadı başladı.

Kalibresi, şeker oranı ve tadı ile Avrupa'da en çok tercih edilen kirazların yetiştirildiği Darboğaz köyünde hasat başladı. Darboğaz Köyü Muhtarı Durmuş Güven, yetiştirdikleri kirazın ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını ve tanıtımı için de her yıl festival düzenlediklerini söyledi. Bu yılki rekoltenin yaklaşık 3 bin tona ulaşabileceğini belirten Güven, "Kirazlarımız, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. Bu yıl 6 TL başlangıç fiyatıyla alımlar başladı. Köyde yaşayanların tamamına yakını kiraz yetiştiriyor. Hatta yıllar önce köyden göç eden sakinlerimiz dahi kiraz yetiştiriyor. Bunun nedeni ise kirazımızın ihraç edilecek kalitede olmasıdır” dedi.

BAŞLANGIÇ FİYATINDAN MEMNUNUZ

Niğde genelinde üretilen kirazın yüzde 20'sinin yetiştirildiği Darboğaz köyünde ekonomiye ciddiye katkı sağladıklarını belirten bölge iş insanlarından Murat Yenel, "Köyümüz tek bir ürünle ciddi anlamda girdi sağlıyor. Kirazımız, Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya ihraç ediliyor. Bu yıl yağışlardan dolayı yüzde 30 ürün kaybı yaşadık. Buna rağmen üretimden ve başlangıç fiyatından memnunuz. 3 bin ton ürün bekliyoruz. Köyümüze, ilçemize ve ilimiz ekonomisine katkısı olacaktır. Buradan tüm üretici arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Seneye daha verimli bir yıl olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandıDarboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı
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