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Darboğaz'ın kiraz geliri 15 milyon TL

FİNANS HABERLERİ  | 25.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde bağlı, kirazıyla ünlü Darboğaz köyünde bu yıl yaklaşık 2 bin ton kiraz hasadı yapıldı ve 15 milyon lira gelir elde edildi.

Darboğaz'ın kiraz geliri 15 milyon TL

Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA (Niğde), (DHA) - NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde bağlı, kirazıyla ünlü Darboğaz köyünde bu yıl yaklaşık 2 bin ton kiraz hasadı yapıldı ve 15 milyon lira gelir elde edildi. Kirazın büyük çoğunluğu ihraç edildi.
Bolkar Dağları'nın 2050 rakımlı Kapaklı ve Çukuryayla mevkisinde yetiştirilen son hasat kirazların toplanmasıyla bu yılın kiraz hasadı tamamlandı. Darboğaz Muhtarı Durmuş Güven, kirazın tamamına yakınının ihraç edildiğini belirterek, "Darboğaz kirazı bu yıl Avrupa ülkeleri yanı sıra, Rusya, İran, Irak'a ihraç edildi. Çok az da olsa Türkiye'deki özel otellerin talebi üzerine iç piyasanın tüketimine arz edildi. Kirazımız kilosu 5 ile 8 TL arasında alıcı buldu. Darboğaz kirazından ülke ekonomisine giren para yaklaşık 15 milyon TL. Köyümüz sadece tek bir ürünle, yetiştirdiği kiraz ile ülke ekonomisine böylesine ciddi bir katkı sağlıyor ve bu da bizleri mutlu ediyor" dedi.
Niğde genelinde üretilen kirazın yüzde 20'sinin yetiştirildiği Darboğaz köyünde geçen yıl 4 bin ton olan rekoltenin, bu yıl yağışlardan dolayı 2 bin tona düştüğünü belirten Muhtar Güven, yine de hasattan çok memnun olduklarını söyledi. Kirazın tanıtımı için her yıl festival düzenlediklerini ve bunda da başarılı olduklarını kaydeden Güven, "Kiraz festivalinin bu yıl 17'sini gerçekleştirdik. Ünlü sanatçıların konuk olduğu festivallerde çeşitli kiraz yarışmaları düzenleyerek kirazımızı dünyaya tanıyoruz. 1820 olan nüfusumuzun tamamına yakını kiraz yetiştiriyor. Hatta yıllar önce köyden göç eden sakinlerimiz dahi kiraz yetiştiriyor. Bunun nedeni ise kirazımızın ihraç edilecek kalitede olmasıdır" dedi.
Muhtar Durmuş Güven, Darboğaz kirazının 30- 35 yıl önce ihraç edilmeye başladığını, o yıllardan bu yana ülke ekonomisine de ciddi bir katkısı sağladığını söyledi.

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Darboğaz'ın kiraz geliri 15 milyon TLDarboğaz'ın kiraz geliri 15 milyon TLDarboğaz'ın kiraz geliri 15 milyon TLDarboğaz'ın kiraz geliri 15 milyon TL

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