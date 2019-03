Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetim notu 9.54’e yükseldi

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ, Türkiye’nin eğitim alanında ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notunu 2018’deki 8.50 düzeyinden 2019’de 9.4’e yükseltti.

Usta gazeteci Mete Çubukçu'nun hazırladığı ve 156. kuruluş yılında öğrencileri, mezunları, velileri ve bağışçılarının Darüşşafaka'yı anlattığı "Var Ettiniz, Var Olun" isimli belgesel ilk kez 30 Mart Cumartesi saat 21.00'de NTV'de yayınlanacak.

Kobirate AŞ’nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak, “Sivil Toplum Kuruluşları” için belirlediği Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında, 302 kriterin incelenmesi sonucu Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 9.54 olarak duyuruldu.

Söz konusu derecelendirme notu, Darüşşafaka’nın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını ortaya koydu. Ayrıca bu not Darüşşafaka’nın üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları, diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiğini, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin üst düzeyde olduğunu, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmuş ve çalışmakta olduğunu, ancak önemli risk teşkil etmese de kurumsal yönetim uygulamalarında bazı iyileştirmelere gidilmesinin gerekliliğini gösterdi.

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklara ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim olanağı sağlayan Darüşşfaka, eğitim alanında Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Bu yıl 156’ıncı yılını kutlayan Darüşşfaka Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Talha Camaş, söz konusu notla ilgili şu yorumu yaptı:

“2013 yılında 8.4 puanla başladığımız kurumsal derecelendirme çalışmalarında her sene çıtayı yükselttik ve yükseltmeye devam edeceğiz. Eşitlik ilkesi üzerine misyonunu oturtan Darüşşafaka, tarihi boyunca aldığı her kuruş bağışı toplumsal bir emanet olarak görmüş ve bunun hesabını topluma vermiştir. Bizler de yedi yıldır bu çalışmayı yaptırarak, zaten Cemiyetimizin kuruluşundan bu yana var olan şeffaf ve hesap verebilir yapısını kurumsallaştırıyoruz.” (Fotoğraflı)