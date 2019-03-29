FİNANS

Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetim notu 9.54’e yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ, Türkiye’nin eğitim alanında ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notunu 2018’deki 8.50 düzeyinden 2019’de 9.4’e yükseltti.

Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetim notu 9.54’e yükseldi

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ, Türkiye’nin eğitim alanında ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notunu 2018’deki 8.50 düzeyinden 2019’de 9.4’e yükseltti.
Usta gazeteci Mete Çubukçu'nun hazırladığı ve 156. kuruluş yılında öğrencileri, mezunları, velileri ve bağışçılarının Darüşşafaka'yı anlattığı "Var Ettiniz, Var Olun" isimli belgesel ilk kez 30 Mart Cumartesi saat 21.00'de NTV'de yayınlanacak.
Kobirate AŞ’nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak, “Sivil Toplum Kuruluşları” için belirlediği Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında, 302 kriterin incelenmesi sonucu Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 9.54 olarak duyuruldu.
Söz konusu derecelendirme notu, Darüşşafaka’nın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını ortaya koydu. Ayrıca bu not Darüşşafaka’nın üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları, diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiğini, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin üst düzeyde olduğunu, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmuş ve çalışmakta olduğunu, ancak önemli risk teşkil etmese de kurumsal yönetim uygulamalarında bazı iyileştirmelere gidilmesinin gerekliliğini gösterdi.
Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklara ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim olanağı sağlayan Darüşşfaka, eğitim alanında Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Bu yıl 156’ıncı yılını kutlayan Darüşşfaka Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Talha Camaş, söz konusu notla ilgili şu yorumu yaptı:
“2013 yılında 8.4 puanla başladığımız kurumsal derecelendirme çalışmalarında her sene çıtayı yükselttik ve yükseltmeye devam edeceğiz. Eşitlik ilkesi üzerine misyonunu oturtan Darüşşafaka, tarihi boyunca aldığı her kuruş bağışı toplumsal bir emanet olarak görmüş ve bunun hesabını topluma vermiştir. Bizler de yedi yıldır bu çalışmayı yaptırarak, zaten Cemiyetimizin kuruluşundan bu yana var olan şeffaf ve hesap verebilir yapısını kurumsallaştırıyoruz.” (Fotoğraflı)

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Dış ticaret açığı Şubat’ta 2 milyar 134 milyon dolara geriledi (2)Dış ticaret açığı Şubat’ta 2 milyar 134 milyon dolara geriledi (2)
Termik santrallerde Ocak’ta 6.7 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Ocak’ta 6.7 milyon ton kömür yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Dövize dikkat! Dalgalanma sürüyor

Dövize dikkat! Dalgalanma sürüyor

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
 TSKB’de yeni atamalar yapıldı

 TSKB’de yeni atamalar yapıldı

Dış ticaret açığı Şubat’ta 2 milyar 134 milyon dolara geriledi (2)

Dış ticaret açığı Şubat’ta 2 milyar 134 milyon dolara geriledi (2)

Termik santrallerde Ocak’ta 6.7 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ocak’ta 6.7 milyon ton kömür yakıldı

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Feyyaz Ünal seçildi

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Feyyaz Ünal seçildi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TAV'dan Atatürk Havalimanı'ndaki çalışanlarına teşekkür

TAV'dan Atatürk Havalimanı'ndaki çalışanlarına teşekkür

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.