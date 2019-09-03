FİNANS

Darüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuya çağırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl 3 Kasım’da 41'incisi düzenlenecek olan İstanbul Maratonu’na katılarak eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulunmaya devam ediyor.

Darüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuya çağırıyor

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl 3 Kasım’da 41'incisi düzenlenecek olan İstanbul Maratonu’na katılarak eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulunmaya devam ediyor.
Darüşşafaka Cemiyeti, bu koşuyla okulda eğitim gören 120 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarına destek olmak için 800 bin liranın toplanmasını hedefliyor.
Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan 41’inci İstanbul Maratonu’nda yerini alarak, eğitimde fırsat eşitliğine destek vermeye devam ediyor. Maratonda koşacak ya da yürüyecek gönüllülerin Darüşşafaka'da yeni eğitim görmeye başlayacak 120 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarını destekleyecek 800 bin liranın toplanmasına katkıda bulunması hedefleniyor.
Küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocukların çağdaş bir eğitimle buluşabilmesi için 156 yıldır çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bu maratonda “Söz konusu eğitimse yardıma koşarız” diyen eğitim sevdalılarının desteklerini bekliyor. Toplumsal dayanışmaya ilham kaynağı olan Adım Adım oluşumunun katılımcılarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti'ne destek vermek isteyenler, “İyilik Peşinde Koş” (İPK) platformuna üye olarak yardımseverlik koşularına katılabiliyor. Darüşşafaka için koşarak ya da yürüyerek bağış toplayan gönüllüler, İPK sistemi sayesinde topladıkları bağış miktarını ve destekçilerini kolaylıkla takip edebiliyor.
Maratona katılmak isteyen gönüllüler başvuru için gereken bilgileri adimadim@darussafaka.org web sitesi ziyaret ederek öğrenebiliyor. (Fotoğraflı)

Darüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuya çağırıyorDarüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuya çağırıyorDarüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuya çağırıyorDarüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuya çağırıyor

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