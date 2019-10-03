Darüşşafaka ile Tekfen 2019-2020 sezonuna birlikte devam edecek

İSTANBUL (AA)- Tekfen Holding, Darüşşafaka ile geçen yıl gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde yıllardır eğitim ve sanata verdiği desteği spora da taşırken, Darüşşafaka Basketbol A Takımı’na bu yıl da destek vermeye devam edecek.

Kara Panterler, 2019 – 2020 sezonunda da hem Basketbol Süper Ligi’nde hem de EuroCup Ligi’nde Darüşşafaka Tekfen adıyla parkelerde ter dökecek.

Tekfen Holding’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin saygın spor ve eğitim kurumlarından olan Darüşşafaka Basketbol A Takımı sponsorluğunun aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğu vurgulandı. Ana sponsorluğun ardından geçen yıl Tekfen Vakfı, Darüşşafaka eğitim kurumları ile de bir bağış anlaşması imzalayarak bu projede verdiği desteğe yeni bir halka ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin uzun zamandır sanat ve eğitime verilen desteği geçen sene ilk kez spora taşıdıklarını belirterek, bu desteği toplumun tüm kesimleri tarafından sevilen, sayılan ve değer verilen bir kurumun takımına vermenin kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu ifade etti.