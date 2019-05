Darüşşafaka Robot Kulübü İnovasyon Haftası’nda Şampiyonluk Kupası’nı aldı

İstanbul, 6 Mayıs (DHA) - Darüşşafaka Robot Kulübü, geçen haftalarda ABD’de düzenlenen First Robotics Competition’da kazandığı “Engineering Inspiration Award” ödülünün ardından, İnovasyon Haftası’nda Şampiyonluk Kupası’nı aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2012 yılından bu yana düzenlediği ve her yıl binlerce katılımcıyı bir araya getiren Türkiye İnovasyon Haftası İstanbul’da yapıldı. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin ilk robot kulübü unvanının sahibi olan ve bugüne kadar yurt dışında 20’ye yakın ödül kazanan Darüşşafaka Robot Kulübü de yer aldı. Geçen haftalarda ABD’de katıldığı First Robotics Competition’da tarihi bir başarıya imza atarak Houston’da düzenlenen büyük finallerde, “Engineering Inspiration Award” ödülünün sahibi olan Darüşşafaka Robot Kulübü üyelerine kupaları sunuldu.

İnovaTim öğrencilere mentorluk yapacak

Darüşşafaka Robot Kulübü üyelerini sahneye davet ederek, bugüne kadarki başarıları nedeniyle kendilerini kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Darüşşafaka Robot Kulübü üyelerine Şampiyonluk Kupası’nı verdi. Organizasyon kapsamında TİM Başkanı İsmail Gülle de İnovaTim’in Darüşşafa Robot Kulübü’ne bir yıl boyunca mentorluk yapacağını açıkladı.

Dünyada robotik alanındaki en önemli organizasyonlar arasında yer alan ve her yıl binlerce öğrenciyi ABD’de buluşturan First Robotics Competition finalleri Houston’da düzenlendi. Toplam 40 ülkeden 15 bine yakın öğrencinin robotik alanındaki yeteneklerini sergilediği yarışmaya katılan Darüşşafaka Robot Kulübü'nün "Sultans of Türkiye" ekibi bu ödülü Türkiye’ye getiren ilk takım oldu.