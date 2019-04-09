DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın galibi Erzurum Teknik Üniversitesi

İstanbul, 9 Nisan (DHA) - Erzurum Teknik Üniversitesi, 47 üniversiteden 75 takımın başvurduğu 5. kez düzenlenen 2019 DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nda, finalde mücadele eden 24 takımın arasından sıyrılarak birinci oldu.

Türkiye’de depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından beşinci kez düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması, 9 Nisan’da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 28 ilden 47 üniversite ve 75 takımın başvurduğu yarışmada, elemeleri geçen 24 takım, final aşamasında yaptıkları maket model tasarımlarını DASK’ın verdiği malzemelerle bina maketi haline getirerek konusunda uzman jüri üyelerine sergiledi. Finale kalan takımlara ait bina modelleri, 8 Nisan’da İstanbul Osmanlı Arşivleri Kağıthane Binası’nda yapılan finalde depremi simüle eden sarsma masasında test edildi.

Deprem testinden yıkılmadan geçen maketler, ekonomik puanlama ve estetik puanlama kriterlerine göre de değerlendirildi. Yarışmada birincilik ödülünü, fayda-maliyet hesabı sonucunda en yüksek toplam yıllık kazanç elde eden takım olmayı başaran Erzurum Teknik Üniversitesi’nin Ejder Kule projesi kazandı. Ödül plaketini Yarışma Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Erdik’ten alan öğrenciler, para ödülünün yanı sıra üniversitelerine laboratuvar teçhizatı temini için 50 bin lira değerinde ödül kazandırdı. Yarışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi ikinci, Bülent Ecevit Üniversitesi ise üçüncü olarak para ödülü kazandılar.

Törende ayrıca yarışmanın dört özel ödülü de sahiplerini buldu. İstanbul Teknik Üniversitesi En İyi Mimari Özel Ödülü’nü, Erzurum Teknik Üniversitesi birinciliğe ek olarak En İyi İletişim Becerisi ve Sunum Ödülü’nü, Bülent Ecevit Üniversitesi de En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü’nü almaya layık görüldü. Bingöl Üniversitesi ise işitme engellilere yaptığı sunumuyla takdir toplarken, yarışma katılımcılarının verdiği oylarla belirlenen Yarışma Ruhu Ödülü’nü kazandı.

DASK’tan yarışma hakkında yapılan açıklamada dayanıklı bina hassasiyetinin önemine dikkat çekildi: “Deprem bizim coğrafyamızın bir gerçeği. Depremin olmasını engelleyemeyiz, fakat alacağımız önlemlerle depremin sonuçlarını azaltabiliriz. Bu da ancak ve ancak tam bir toplumsal seferberlikle mümkün. Türkiye’nin tarihi ne yazık ki depremin yol açtığı yaralarla dolu. Bu tarihten çıkaracağımız en önemli sonuç ise depremin değil, depreme dayanıksız binaların yaşamları kararttığı. Bu nedenle depreme karşı dayanıklı bina hassasiyetinin yaygınlaşması, bu mücadelede en çok önem atfetmemiz gereken hususların başında geliyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu olarak Zorunlu Deprem Sigortası edindirme çalışmalarımızın yanında, deprem, depreme hazırlık ve sigortalılık konularında toplumsal bilinci güçlendirmek için önemli projeler yürütüyoruz. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışmamızın bu yıl beşincisini düzenlemekten gurur duyuyoruz. Beş yıldır gençlerimizin dayanıklı bina inşa etme konusundaki başarıları ve duyarlılıkları bizlere umut veriyor. Yarışmamıza katılan geleceğin mühendisleri ve mimarlarının inşa edecekleri gelecek için heyecan duyuyoruz.”

